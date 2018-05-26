Ердоган закликав турків підтримати ліру, помінявши євро та долари

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відверто закликав співгромадян міняти долари і євро на ліру, щоб підтримати курс національної валюти.Після різкого падіння вартості турецької ліри президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у незвично відвертий спосіб закликав своїх співгромадян підтримати національну валюту. "Мої брати, чи могли б ті із вас, хто тримає євро і долари під подушкою, інвестувати ці гроші у ліру?", - звернувся Ердоган у суботу, 26 травня, виступаючи на передвиборному заході в місті Ерзурумі, цитує агентство AFP.

Упродовж одного місяця ліра знецінилася на 16 відсотків щодо американського долара. У середу, 23 травня, центральний банк Туреччини підвищив ставку рефінансування, щоб зупинити падіння курсу. Ослаблення національної валюти є певною проблемою для Ердогана на майбутніх виборах, оскільки багато турків сприймають зниження курсу як ознаку слабкості економіки в цілому.

Ердоган тривалий час стримував центробанк від підвищення ставки, називаючи високі процентні ставки "коренем усього зла". Попри критику щодо втручання у політику незалежної установи, Ердоган уже заявив, що у разі перемоги на виборах 24 червня планує посилити свій контроль за грошовою політикою в країні.