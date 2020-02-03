Ердоган прилетів до Зеленського у Київ: перші фото і відео

У понеділок, 3 лютого, з візитом до України прибув президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган. Зокрема, у Києві він зустрічається з главою держави Володимиром Зеленським.

Офіційна церемонія зустрічі двох лідерів відбулася біля Маріїнського палацу, де вони заслухали гімни обох країн (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Як повідомляє пресслужба ОП, о 13:30 президенти підпишуть низку двосторонніх документів, після чого о 13:40 зустрінуться з представниками ЗМІ.

Ердоган і Зеленський

Крім цього, о 16:00 Зеленський та Ердоган візьмуть участь в українсько-турецькому бізнес-форумі, який відбуватиметься у Торгово-промисловій палаті.

Зазначимо, що першими фото із зустрічі турецького лідера в аеропорту у своєму Twitter також поділився заступник глави МЗС України Василь Боднар.

"Вітаємо президента Туреччини в Україні!" – написав він.

Зустріч Ердогана і Зеленського Скріншот із відео

Зустріч Ердогана і Зеленського Скріншот із відео

Зустріч Ердогана і Зеленського Скріншот із відео

Зустріч Ердогана і Зеленського Скріншот із відео

Зустріч Ердогана і Зеленського Скріншот із відео

Зустріч Ердогана і Зеленського Скріншот із відео

Зустріч Ердогана і Зеленського Скріншот із відео

Зустріч Ердогана і Зеленського Скріншот із відео

Зустріч Ердогана і Зеленського Скріншот із відео

Зустріч Ердогана і Зеленського Скріншот із відео

Боднар і Ердоган Twitter/Василь Боднар

Боднар і Ердоган Twitter/Василь Боднар

Ердоган прибув до Києва Twitter/Василь Боднар

Як повідомляв OBOZREVATEL 7 серпня 2019 року президент України Володимир Зеленський провів офіційну зустріч з главою Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом.

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