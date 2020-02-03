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3 лютого • оновлено в 13:10
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Ердоган прилетів до Зеленського у Київ: перші фото і відео

2.1т
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У понеділок, 3 лютого, з візитом до України прибув президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган. Зокрема, у Києві він зустрічається з главою держави Володимиром Зеленським.

Офіційна церемонія зустрічі двох лідерів відбулася біля Маріїнського палацу, де вони заслухали гімни обох країн (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Як повідомляє пресслужба ОП, о 13:30 президенти підпишуть низку двосторонніх документів, після чого о 13:40 зустрінуться з представниками ЗМІ.

Ердоган і Зеленський

Ердоган і Зеленський

Крім цього, о 16:00 Зеленський та Ердоган візьмуть участь в українсько-турецькому бізнес-форумі, який відбуватиметься у Торгово-промисловій палаті.

Зазначимо, що першими фото із зустрічі турецького лідера в аеропорту у своєму Twitter також поділився заступник глави МЗС України Василь Боднар.

"Вітаємо президента Туреччини в Україні!" – написав він.

Зустріч Ердогана і Зеленського

Зустріч Ердогана і Зеленського

Скріншот із відео

Зустріч Ердогана і Зеленського

Зустріч Ердогана і Зеленського

Скріншот із відео

Зустріч Ердогана і Зеленського

Зустріч Ердогана і Зеленського

Скріншот із відео

Зустріч Ердогана і Зеленського

Зустріч Ердогана і Зеленського

Скріншот із відео

Зустріч Ердогана і Зеленського

Зустріч Ердогана і Зеленського

Скріншот із відео

Зустріч Ердогана і Зеленського

Зустріч Ердогана і Зеленського

Скріншот із відео

Зустріч Ердогана і Зеленського

Зустріч Ердогана і Зеленського

Скріншот із відео

Зустріч Ердогана і Зеленського

Зустріч Ердогана і Зеленського

Скріншот із відео

Зустріч Ердогана і Зеленського

Зустріч Ердогана і Зеленського

Скріншот із відео

Зустріч Ердогана і Зеленського

Зустріч Ердогана і Зеленського

Скріншот із відео

Боднар і Ердоган

Боднар і Ердоган

Twitter/Василь Боднар

Боднар і Ердоган

Боднар і Ердоган

Twitter/Василь Боднар

Ердоган прибув до Києва

Ердоган прибув до Києва

Twitter/Василь Боднар

Як повідомляв OBOZREVATEL 7 серпня 2019 року президент України Володимир Зеленський провів офіційну зустріч з главою Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом.

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Автор
Марта Рок
Особи
Реджеп Тайіп Ердоган Володимир Зеленський
Місце
Україна Київ
Тег
президент
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
У xoxлов даже военный караул какой-то кривой, уeбищный. Хорошо хоть не в валенках и не вшиванках! )))
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Klizmahohlenko Gerald, ахаха, точно
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Питон Каа
Питон Каа
Там еще где-то Мустафа Джемилев под ногами мотается, не затопчите...
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Свинов Xрюкан
Свинов Xрюкан
самое время пошутить про карлика и низкий рост, да, xpюканы?))
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Свинов Xрюкан, прикинь как бы смотрелась Степана-Сопля с ростом 156 см!
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