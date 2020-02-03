Ердоган прилетів до Зеленського у Київ: перші фото і відео

У понеділок, 3 лютого, з візитом до України прибув президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган. Зокрема, у Києві він зустрічається з главою держави Володимиром Зеленським.
Офіційна церемонія зустрічі двох лідерів відбулася біля Маріїнського палацу, де вони заслухали гімни обох країн (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).
Як повідомляє пресслужба ОП, о 13:30 президенти підпишуть низку двосторонніх документів, після чого о 13:40 зустрінуться з представниками ЗМІ.
Ердоган і Зеленський
Крім цього, о 16:00 Зеленський та Ердоган візьмуть участь в українсько-турецькому бізнес-форумі, який відбуватиметься у Торгово-промисловій палаті.
Зазначимо, що першими фото із зустрічі турецького лідера в аеропорту у своєму Twitter також поділився заступник глави МЗС України Василь Боднар.
"Вітаємо президента Туреччини в Україні!" – написав він.
Зустріч Ердогана і Зеленського
Скріншот із відео
Зустріч Ердогана і Зеленського
Скріншот із відео
Зустріч Ердогана і Зеленського
Скріншот із відео
Зустріч Ердогана і Зеленського
Скріншот із відео
Зустріч Ердогана і Зеленського
Скріншот із відео
Зустріч Ердогана і Зеленського
Скріншот із відео
Зустріч Ердогана і Зеленського
Скріншот із відео
Зустріч Ердогана і Зеленського
Скріншот із відео
Зустріч Ердогана і Зеленського
Скріншот із відео
Зустріч Ердогана і Зеленського
Скріншот із відео
Боднар і Ердоган
Twitter/Василь Боднар
Боднар і Ердоган
Twitter/Василь Боднар
Ердоган прибув до Києва
Twitter/Василь Боднар
Як повідомляв OBOZREVATEL 7 серпня 2019 року президент України Володимир Зеленський провів офіційну зустріч з главою Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом.
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