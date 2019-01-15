Ердоган планує створення "зони безпеки" у Сирії

У створенні "зони безпеки" на півночі Сирії Анкара сподівається на допомогу Сполучених Штатів і союзників.Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у вівторок, 15 січня, що турецькі війська встановлять 32-кілометрову "зону безпеки" у північній Сирії, інформує агенція AP.

Турецький лідер також додав, що його країна шукатиме логістичної і фінансової підтримки з боку США та інших союзників у створенні такої зони. Як зазначив Ердоган, виступаючи перед депутатами турецького парламенту, зазначена зона захищатиме цивільних, стримуватиме потік біженців, а також триматиме "терористів на відстані".

Турецький президент обговорив дане питання по телефону з президентом США Дональдом Трампом 14 січня. Наразі між обома країнами існує напруженість після того, як Трамп у своєму мікроблозі Twitter пригрозив Анкарі економічними наслідками, якщо та здійснюватиме анонсованіатаки на курдські "Загони народної самооборони" (YPG), підтримувані Сполученими Штатами.

Як повідомлялося раніше, Туреччина наполягає на продовженні боротьби з курдськими загонами, яких Анкара вважає сирійським відгалуженням забороненої "Робітничої партії Курдистану" (РПК). 12 грудня Реджеп Таїп Ердоган анонсував проведення нової операції проти сирійських курдів на схід від річки Євфрат. Ердоган також наголосив, що мета такої військової операції - "очистити райони на схід від Євфрату від сепаратистської терористичної організації". Утім, за тижень після цього президент США Дональд Трамп заявив про виведення з Сирії американських військ, а Ердоган відклав проведення військової операції проти курдів.

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