Ердоган категорично відкинув умови США щодо Сирії

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відкинув умови США щодо надання гарантій безпеки курдським загонам у Сирії та заявив, що ті будуть знищені.Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відкинув умови США щодо виведення американських військ з Сирії лише у випадку надання гарантій безпеки підтримуваним Вашингтоном курдським загонам. "Вимогу Болтона ми не можемо прийняти і проковтнути", - заявив турецький президент у вівторок, 8 січня, під час виступу у парламенті в Анкарі, передає агенція dpa. Раніше такі умови висунув Туреччині радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон.

Ердоган наполягає на продовженні боротьби з курдськими "Загонами народної самооборони" (YPG), яких Анкара вважає терористичною організацією. "Джон Болтон припустився великої помилки. Ті, хто бере участь в терористичному коридорі в Сирії, отримають урок", - наголосив Ердоган. Він додав, що турецькі військові вдадуться до дій, щоб "нейтралізувати ці терористичні організації на сирійському кордоні".

Джон Болтон 8 січня прибув до Туреччини. Однак, за даними ЗМІ, він не зустрічався ні з Ердоганом, ні з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу.

Про намір вивести американських військових із Сирії заявив у грудні 2018 року президент США Дональд Трамп. Він пояснив це "перемогою" над "Ісламською державою" у Сирії. Рішення Трампа у США та ЄС сприйняли як несподіване й суперечливе. Незабаром міністр оборони США Джеймс Меттіс, з огляду на рішення Трампа, подав у відставку.