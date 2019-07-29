Епопея триває: на скандальному 210 окрузі суд підтримав Приходька

На скандальному 210-му окрузі, що в Чернігівській області, продовжується тяганина з остаточним підрахунком голосів після позачергових виборів до Верховної Ради України.

Як повідомляє NizhynNEWS, 28 липня Шостий апеляційний адмінсуд розглянув позов кандидата в народні депутати на 210-му виборчому окрузі Бориса Приходька до окружної виборчої комісії та повністю її задовольнив.

Згідно з рішенням суду, встановлено:

Протиправною бездіяльність ОВК №210 щодо не складання протоколів про повторний перерахунок голосів на окремих дільницях.

Протиправні дії ОВК №210 щодо порушення процедури перерахунку голосів виборців на окремих дільницях.

Визнано протиправним та скасовано рішення ОВК №210 про визнання голосування на окремій дільниці недійсним.

Також встановлено факт систематичних порушень ОВК №210 Конституції та Закону України "Про вибори народних депутатів України".

У штабі кандидата розцінюють рішення суду як крок до справедливого встановлення результатів виборів в окрузі №210.

Вибори "Прямий"

Нагадаємо, що на виборах в окрузі №210 ЗМІ повідомляли про численні порушення, у тому числі й під час прийому протоколів ДВК в окружній виборчій комісії.

Говорилося про порушення порядку ведення засідання ОВК, у тому числі системне порушення кворуму, й ніхто не контролював кількість членів комісії, присутніх на засіданні.

Крім того, окружна виборча комісія зробила тривалу перерву у своїй роботі, хоча відповідно до закону, її засідання має бути безперервним. Виявлено факти неконтрольованого зберігання виборчої документації.

У день голосування на ДВК спостерігачі кандидатів і представники Комітету виборців України фіксували порушення на дільницях. Також задокументовано втручання поліції у виборчий процес на користь одного з кандидатів і бездіяльність щодо усіх інших. Заяви про ці факти пролунали на всеукраїнському рівні.

24 липня під стінами ОВК на знак протесту проти фальсифікацій відбувся мітинг.

Також акція протесту пройшла під Чернігівським окружним адміністративним судом, який розглядав позовну заяву Бориса Приходька на системні порушення у діяльності ОВК.

У понеділок, 29 липня, об 11:00 відбудеться ще одне засідання Чернігівського окружного адміністративного суду, за позовом кандидата в народні депутати у 210-му виборчому окрузі Бориса Приходька. На засіданні будуть вимагати перерахунку голосів на виборчих дільницях округу, на яких дивним способом змінювався результат після дня волевиявлення громадян і фіксувалися грубі порушення.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Кандидат у народні депутати Сергій Коровченко, який за результатами екзит-полів посів друге місце, погрожував членам окружної виборчої комісії. Він не бажає миритися з перемогою самовисуванця Бориса Приходька.

Приходько поскаржився на фальсифікації у підрахунку голосів на 210-му окрузі під час позачергових виборів до Верховної Ради.

У зв'язку із цим жителі міста Прилуки (Чернігівська область) зібралися на масовий мітинг під стінами окружної виборчої комісії 210-го округу.

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