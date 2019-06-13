"Епоха бідності завершилася?" Геращенко розгромила Зеленського за "жарти" про тарифи

Віце-спікер Верховної Ради, кандидат у народні депутати від партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко розкритикувала заяву команди президента України Володимира Зеленського про те, що обіцянка знизити тарифи для населення була просто жартом.

Своєю позицією з цього приводу поділилася вона в ефірі телеканалу "Прямий" у четвер, 13 червня. Так, Геращенко заявила, що передвиборча пора завжди супроводжується великою кількістю обіцянок.

"Ви всі вже помітили завершення епохи бідності, брехні? Всі помітили зниження тарифів? Нам уже сказали, що про це жартували. Всі, хто голосував за зниження тарифів, повинні це почути", – зазначила вона.

Ірина Геращенко Уніан

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У команді Зеленського заявили, що питання зниження комунальних тарифів не є прерогативою президента.

Представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив, що Володимир Зеленський безпосередньо не обіцяв зниження тарифів для українців. Він сказав, що глава держави просто жартував.

Незабаром Герус вибачився, назвавши свою репліку "невдалою фразою".

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