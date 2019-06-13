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/Політика

"Епоха бідності завершилася?" Геращенко розгромила Зеленського за "жарти" про тарифи

19.1тЧитати матеріал російською

Віце-спікер Верховної Ради, кандидат у народні депутати від партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко розкритикувала заяву команди президента України Володимира Зеленського про те, що обіцянка знизити тарифи для населення була просто жартом.

Своєю позицією з цього приводу поділилася вона в ефірі телеканалу "Прямий" у четвер, 13 червня. Так, Геращенко заявила, що передвиборча пора завжди супроводжується великою кількістю обіцянок.

"Ви всі вже помітили завершення епохи бідності, брехні? Всі помітили зниження тарифів? Нам уже сказали, що про це жартували. Всі, хто голосував за зниження тарифів, повинні це почути", – зазначила вона.

Новини
Представника Зеленського спіймали на брехні про тарифи на газ: відеофакт

Ірина Геращенко

Ірина Геращенко

Уніан

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У команді Зеленського заявили, що питання зниження комунальних тарифів не є прерогативою президента.

  • Представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив, що Володимир Зеленський безпосередньо не обіцяв зниження тарифів для українців. Він сказав, що глава держави просто жартував.

  • Незабаром Герус вибачився, назвавши свою репліку "невдалою фразою".

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Тырыщук Василий
Тырыщук Василий
Сигизмунд, шутки шутками но могут быть и дети! В перекладі на українську мову - можна "дошутиться" до імпічменту або до третього майдану.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Эпоха бедности завершилась-это была всего лишь шутка клоуна,а какой спрос с клоуна?завершилась эпоха здравого разума.радуйтесь зебилы.
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Турчин Сергей
Турчин Сергей
Где доллар не выше 10грн.который обещал Поросенок?
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Турчин Сергей, купи себе лапти.
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Перепил Недо
Перепил Недо
Турчин Сергей, зачем тебе доллар когда есть валежник...
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