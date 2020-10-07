Епідемія коронавірусу для України перетворилася на загрозу, співмірну з російською агресією.

Про це співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов заявив під час брифінгу в офісі партії. На його переконання, обороноздатність держави напряму залежить від подолання хвороби, зокрема, і серед військових.

"Дуже важливо розуміти всім, і насамперед Зеленському, що сьогодні за рівнем небезпеки для України пандемія коронавірусу вже стала на один щабель поряд із російською агресією. Крім того – обороноздатність держави напряму залежить від подолання хвороби і збереження здоров’я серед військовослужбовців і цивільного населення. У війні переймає той, хто здоровіший зокрема", – додав він.

Він нагадав, як у 19-му році епідемія тифу стала однією з причин, яка підкосила спротив української армії проти червоної навали більшовиків.

"Боронь Боже, щоб зараз ситуація повторилась. Тому сьогодні одна з ключових протидій епідемії – це масові тестування. І тут – ми неодноразово про це говорили – Україна є найгіршою в Європі за показниками на кількість населення. І що ще гірше, ми в декілька разів поступаємося за проведеннями тестів на кількість населення навіть країні-агресорці", – підкреслив народний депутат.

"Зараз були б в нагоді ці міфічні 10 мільйонів тестів, які Зеленський зустрічав на комерційних рейсах, які після того ніхто не бачив", – сказав Герасимов.

Він наголосив, що масштаби епідемії коронавірусу в Україні – це результат некомпетентністі і бездіяльності влади Зеленського.

"Дня нашої з вами країни епідемія коронавірусу становить не меншу небезпеку, ніж російська агресія. Це сталося тому, що некомпетентність, непрофесійність, а тепер ми вже бачимо, й бездіяльність та інші "пріоритети" влади довели до цієї ситуації", – наголосив політик.