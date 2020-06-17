Єнін: до справи нацгвардійця Марківа залучені потужні політичні гравці

Остаточне рішення щодо апеляції в справі воїна Національної гвардії Віталія Марківа, ухвалюватиме італійський суд, а до процесу залучені сильні політичні гравці.

Про це в коментарі РБК заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін. Він також зазначив, що засідання суду було перенесено через пандемію COVID-19, так що апеляцію розглянуть як тільки суд відновить діяльність.

Також Єнін заявив, що слідчий експеримент, проведений неподалік від Слов'янська, підтвердив алібі Марківа – принаймні, у цьому переконана українська сторона.

"Він міг би бути використаний для відновлення справедливості в цій справі. Однак тільки колегія італійських суддів може визначити чи брати його до уваги", – зазначив Єнін.

При цьому Єнін заявив, що, до справи залучені потужні політичні гравці.

Євген Єнін Пресслужба МЗС

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Влітку 2017 року аеропорту Болоньї був заарештований 29-річний український військовий, воїн Національної гвардії Віталій Марків.

Бійця звинуватили в причетності до смерті італійського фотографа Андреа Роккеллі і його перекладача, росіянина Андрія Миронова, загиблих 24 травня 2014 в Слов'янську у результаті мінометного обстрілу.

Марків категорично спростовує висунуті звинувачення. Україна його підтримує. За даними колишнього першого віцепрем'єра Віталія Яреми, Роккеллі вбили терористи: тоді у ЗСУ на горі Карачун, з якої нібито вівся обстріл, взагалі не було мінометів.

12 липня 2019 року Марківа засудили до 24 років в'язниці. Українці в мережі бурхливо відреагували на рішення суду.

Президент України Володимир Зеленський піднімав питання щодо справи Марківа на зустрічі з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте в рамках сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку в листопаді 2019 року.