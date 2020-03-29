Ємець не подавав у відставку? У глави МОЗ зробили заяву

Глава Міністерства охорони здоров'я Ілля Ємець не подавав у відставку.

Про це заявив прессекретар міністра Артем Дехтяренко, передає "Новое время".

"За тією інформацією, якою я володію, міністр збирається працювати далі", – сказав він.

Дехтяренко додав, що станом на 20:30, 29 березня, Ємець не писав заяву про відставку.

Ілля Ємець МОЗ

Як писав OBOZREVATEL, про відставку голови МОЗ заявила нардеп від "ЄС" Ірина Геращенко ввечері 29 березня. За її словами, також Кабмін покине міністр фінансів Ігор Уманський.

При цьому Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня може затвердити кандидатури глав трьох міністерств. На пост нового міністра охорони здоров'я розглядався Максим Степанов.

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