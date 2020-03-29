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29 березня • оновлено в 23:18
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/ Політика

Ємець не подавав у відставку? У глави МОЗ зробили заяву

9.3т
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Глава Міністерства охорони здоров'я Ілля Ємець не подавав у відставку.

Про це заявив прессекретар міністра Артем Дехтяренко, передає "Новое время".

"За тією інформацією, якою я володію, міністр збирається працювати далі", – сказав він.

Дехтяренко додав, що станом на 20:30, 29 березня, Ємець не писав заяву про відставку.

Ілля Ємець

Ілля Ємець

МОЗ

Як писав OBOZREVATEL, про відставку голови МОЗ заявила нардеп від "ЄС" Ірина Геращенко ввечері 29 березня. За її словами, також Кабмін покине міністр фінансів Ігор Уманський.

При цьому Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня може затвердити кандидатури глав трьох міністерств. На пост нового міністра охорони здоров'я розглядався Максим Степанов.

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Автор
Кирило Лютий
Особи
Ілля Ємець Ірина Геращенко
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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Волгоград Ец
Волгоград Ец
Еще не вечер
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Гоша Злой
Гоша Злой
шо, еще есть возможность деду обеспечить безбедную жизнь молодой жене возрастом своей внучки?)
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