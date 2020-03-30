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30 березня • оновлено в 19:13
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Ємець назвав причину своєї відставки. Відео

5.3т
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Колишній міністр охорони здоров'я Ілля Ємець вважає, що його відставка пов'язана з позицією колишньої глави відомства Уляни Супрун щодо реформи.

Про це він заявив "Громадському" одразу після голосування в парламенті з приводу його відставки.

"Не сподобалося Супрун": Ємець назвав причину своєї відставки

facebook.com/moz.ukr

"Було представлено продовження реформування охорони здоров'я, воно не сподобалася нашим головним опонентам – це виконуюча обов'язки Супрун, яка за три, по-моєму, роки продовжує, ну будемо так говорити, знищує стаціонарний рівень допомоги", – пояснив Ємець.

Він додав, що обговорював свою відставку з президентом Володимиром Зеленським, але подробиці не розкрив.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада України підтримала звільнення міністра охорони здоров'я Іллі Ємця. За проєкт постанови №3283 проголосував 271 народний депутат.

Водночас парламент не підтримав призначення новим головою МОЗ Максима Степанова. За його кандидатуру проголосували лише 217 нардепів при необхідних 226.

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Автор
Юрій Сергієнко
Особи
Уляна Супрун Ілля Ємець
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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Iatsenko Leonid
Iatsenko Leonid
Вся эта медицинская "реформа" выгодна только владельцам частных клиник. Сейчас на улицах окажутся психбольные и туберкулезники, счастливы окажутся все, включая кретинов в раде.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Тебя лечить надо электрошоком, алекситимик
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Iatsenko Leonid, тебя клизьмотерапией.
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Iatsenko Leonid
Iatsenko Leonid
Ильчук Андрей, электрошоком надо лечить тебя и Супрун.
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Podyu Roman
Podyu Roman
Он точно медицинский, но не сотрудник, а случай. Имбечилле
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Iatsenko Leonid
Iatsenko Leonid
Podyu Roman, "Имбечилле" ты и все твои родственники
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