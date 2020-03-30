Колишній міністр охорони здоров'я Ілля Ємець вважає, що його відставка пов'язана з позицією колишньої глави відомства Уляни Супрун щодо реформи.

Про це він заявив "Громадському" одразу після голосування в парламенті з приводу його відставки.

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"Було представлено продовження реформування охорони здоров'я, воно не сподобалася нашим головним опонентам – це виконуюча обов'язки Супрун, яка за три, по-моєму, роки продовжує, ну будемо так говорити, знищує стаціонарний рівень допомоги", – пояснив Ємець.

Він додав, що обговорював свою відставку з президентом Володимиром Зеленським, але подробиці не розкрив.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада України підтримала звільнення міністра охорони здоров'я Іллі Ємця. За проєкт постанови №3283 проголосував 271 народний депутат.

Водночас парламент не підтримав призначення новим головою МОЗ Максима Степанова. За його кандидатуру проголосували лише 217 нардепів при необхідних 226.

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