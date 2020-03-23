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23 березня • оновлено в 15:12
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Ємець на тлі чуток про відставку звернувся до нардепів

20.1т
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Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець закликав народних депутатів проголосувати за введення надзвичайного стану в Україні через коронавірус COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

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"Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець закликав народних депутатів проявити силу волі, не боятися, а заради порятунку українців зібратися і проголосувати за введення надзвичайного стану", – йдеться в повідомленні.

Ємець звернувся до Ради

Ємець звернувся до Ради

При цьому депутат від "Слуги народу" Олександр Дубинський в Facebook написав, що сьогодні, 23 березня, Ємець подасть у відставку. Подробиць звільнення він не розкрив.

Однак прессекретар МОЗ Артем Дехтяренко для "РБК-Україна" повідомив, що нічого не знає про відставку Ємця та міністерство працює в посиленому режимі.

"Міністерство і міністр відповідають тільки за свої дії. Ми продовжуємо працювати в посиленому режимі 24/7, як і робили це раніше, нічого не змінюється", – пояснив спікер.

При цьому в МОЗ підкреслили, що попередньо всі депутати повинні пройти експрес-тестування на коронавірус.

Нагадаємо, що раніше міністр охорони здоров'я Ілля Ємець заявив, що надзвичайний стан в Україні в зв'язку з коронавірусом повинні були вводити ще на початку березня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Кабінет міністрів України вирішив ввести режим надзвичайної ситуації в Києві, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях.

  • До цього НС ввели в Житомирській, Чернівецькій і Київській. З 21 березня до них приєднаються шоста область – Тернопільська і сьома – Харківська

  • Раніше OBOZREVATEL писав, в чому різниця між надзвичайною ситуацією і надзвичайним станом.

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Автор
Тимур Григоренко
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Ілля Ємець
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Міністерство охорони здоров'я
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