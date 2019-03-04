Єльцин попереджав ще у 1996 році: розкрилася правда про окупацію Криму

Росія могла анексувати Крим ще у 1996 році, якщо б до влади в Україні повернулася Комуністична партія.

Про це у своїй книзі "Мій шлях у задзеркаллі" написав український політик і перший секретар РНБО Володимир Горбулін, передає Liga.net.

"Уже у 1996-97 роках стало абсолютно зрозуміло, що Україна є перехрестям інтересів Заходу і Росії... Єльцин ще у 1996 році попереджав Білла Клінтона, що в разі повернення до влади компартії виникне загроза анексії Криму", — повідомив він, розповідаючи про конфлікт навколо острова Тузла у 2003 році.

"Кучма був сильно засмучений, намотував кола по кабінету. Каже: "Ти уявляєш, я дзвоню, а мене із ним (Путіним. — Ред.) не зв'язують", — розповів про ті події Горбулін.

Політик наголосив, що тоді президент Кучма зміг дати Росії відсіч.

"Україні кинули виклик. Сотні вантажівок, тисячі людей, якісь козаки, готові форсувати водну перешкоду, завивання російських ультраполітиків на березі Керченської протоки. Кучма віддав прикордонникам і військовим частинам саме ті команди, які відразу продемонстрували позицію... Я думаю, Кучма прорахував Путіна і був переконаний, що така відсіч зупинить Кремль... А ось випробування Майданом Кучма не витримав", — розповів він.

Горбулін повідомив, що у 2004 році, коли трапився Майдан, у Кучми був певний план, але він не спрацював.

"За аналогією з рокіруванням Путін-Медведєв передбачалося, що завдяки підвищенню ролі прем'єр-міністра при владі може де-факто залишитися сам Леонід Данилович. Тобто ніякої зміни влади не буде. У мене немає доказів, а сам Кучма ніколи не визнає, але я вважаю, його план був саме такий. А ось плану Б, як незабаром з'ясувалося, не було", — підсумував політик.

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