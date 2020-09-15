Елітні квартири в Києві і маєток за містом: володіння Богдана зняли з висоти

Ексглава Офісу президента України Андрій Богдан володіє цілим поверхом квартир в елітному комплексі Chicago Central House в центрі Києва, а також великим маєтком у селищі Козин в передмісті столиці.

Як пише "Страна", в податковій декларації колишнього керівника ОПУ за 2019 значиться велика кількість недобудованих об'єктів. Йдеться про 10 квартир метражем від 44 до 119 кв. метрів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Згідно з інформацією у виписці з Реєстру прав на нерухоме майно, Богдану належать апартаменти у багатоповерхівці Chicago Central House на перетині вулиць Антоновича та Жилянської, в декількох хвилинах ходьби від метро "Олімпійська". Це 24-поверховий будинок в стилі американських хмарочосів.

Судячи з нумерації квартир, які належать ексглаві ОПУ, він займає цілий поверх, швидше за все один із останніх. Тому з панорамних вікон квартир Богдана відкривається вид на Олімпійський стадіон, бізнес-центри Gulliver і "Парус", а також видніються шпилі костелу святого Миколая.

Комплекс, в якому Богдан володіє цілим поверхом квартир. "Страна"

Загальна площа всіх квартир становить близько 800 кв. м, а ринкова вартість квадрата в зазначеному ЖК коливається в межах $3 000-4 000. Якщо взяти усереднену ціну в $3 500, то апартаменти Богдана можна оцінити в $2,8 млн. Проте, незважаючи на покупку дорогої нерухомості в центрі Києва, живе Богдан в елітному передмісті – селищі Козин.

Журналістам вдалося запустити дрон над володіннями колишнього політика і дізнатися, як він живе. З повітря ділянка Богдана має нестандартну витягнуту площу і впритул підходить до води. Завдяки аерозйомці, можна розгледіти, що з двору є вихід на персональний пляж з причалом. Крім того, у відкритому елінгу запаркований водний мотоцикл. А місцеві жителі кажуть, що часто бачать катер, пришвартований біля маєтку Богдана.

Ділянка Богдана в Козині. "Страна"

На задньому дворі його будинку є невеликий басейн, лазня-бочка, дитячий батут і плетені підвісні гойдалки у вигляді коконів. Часто в Козині у Богдана гостюють чотири його дочки: Вікторія, Анастасія, Катерина і Софія.

Сам маєток колишнього керівника ОПУ оформлений в стилі мінімалізм. До нього примикає гараж на дві машини. Фасад над центральним входом прикрашає ілюмінація у вигляді зірок. Тераси на другому і третьому рівнях заставлені діжками з хвойними деревами. На даху є кілька сонячних батарей. А судячи з димаря, всередині також є камін.

Маєток ексглави Офісу президента з висоти пташиного польоту. "Страна"

У декларації Богдана зазначено, що в Козині йому належить 55 соток землі (три ділянки об'єднані в одну). 13 років тому він заплатив за землю близько 4,1 млн грн. А ось ціну будинку на 560 кв. м, який був побудований у 2011 році, політик ніде не розкриває.

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