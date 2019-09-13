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13 вересня • оновлено в 18:50
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Єлісєєв: Україна не погоджувалась на "формулу Штайнмайєра"

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Україна ніколи не давала згоди на "формулу Штайнмайєра", виконання якої вимагає від нашої країни президент Росії Володимир Путін і яку погодив президент України Володимир Зеленський.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав ексрадник п’ятого президента України Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв. За його словами, глава держави не може ухвалювати рішення, які потребують узгодження з Верховною Радою.

"Як ексучасник нормандських переговорів на рівні дипломатичних радників роз'яснюю: за принципом "нічого не погоджено, поки все не погоджено", Україна ніколи не давала і не могла дати згоду на формулу Штайнмайєра. Глава держави не міг погоджувати те, що потребує згоди ВРУ. РФ розставляє пастки", – написав Єлісєєв.

Костянтин Єлісєєв

Костянтин Єлісєєв

lb.ua

Новини
Єлісєєв пояснив, чому Путін погодився на зустріч в "нормандському форматі"

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський анонсував обговорення "формули Штайнмаєра" на зустрічі лідерів держав "нормандської четвірки". Міністр закордонних справ Вадим Пристайко в кулуарах форуму Ялтинської економічної стратегії (YES) заявив, що "формулу Штайнмаєра" ще у 2016 році узгодив п'ятий президент України Петро Порошенко.

Формула Штайнмаєра" стосується визначення статусу Донбасу. Має на меті одночасне ухвалення Верховною Радою поправок до Конституції, за якими Донбас отримає особливий статус і проведення там вільних виборів, після чого Росія виведе свої війська і техніку з території ОРДЛО.

Як писав OBOZREVATEL, у Зеленського анонсували нові дострокові вибори. Підготовка до них може бути запущена після завершення процесу формування місцевих громад.

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Особи
Костянтин Єлісєєв Володимир Зеленський Володимир Путін
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