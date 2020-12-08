Єлісєєв розповів, як повинна змінитися позиція України у переговорах щодо Донбасу

Основними підсумками через рік після Паризького саміту в переговорному процесі щодо Донбасу є поступки Москві, безрезультатні миротворчі ініціативи та поспішна згода президента Володимира Зеленського на вибори в окупованих районах без виконання безпекових умов.

Про це написав голова ГО "Центр нових рішень", дипломатичний радник п’ятого президента Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв в колонці "10 уроків Парижа: як має змінитися курс Києва у діалозі про Донбас" для "Європейської правди".

"Як виявилося, для миру на Донбасі недостатньо лише провести зустріч на найвищому рівні і перестати стріляти. Москва, побачивши "вікно можливостей" після президентських виборів в Україні, готова обміняти "швидкий мир" лише на капітуляцію України", – наголосив він.

"Усі стратегічні рішення на шляху до миру на Донбасі мають ухвалювати в постійному і тісному діалозі з українським суспільством. Саме суспільство є тим запобіжником, який не дозволить українській владі піти шляхом капітуляції", – підкреслив дипломат.

Зокрема він зауважив, саме активна позиція суспільства заблокувала створення так званої "координаційної ради з ОРДЛО" за ініціативою Єрмака-Козака.

"Суспільство стало силою, здатною контролювати, аби ті червоні лінії, які були визначені перед самітом у Нормандському форматі, не були порушені Банковою під час переговорів", – зазначив Єлісєєв.

"Москва також дала досить чітко зрозуміти, що діалог з президентом України цікавий для неї лише з точки зору можливості отримання нових поступок. Після того, як Кремль остаточно переконався у неготовності Зеленського порушувати визначені "червоні лінії", подальший перебіг мирного процесу визначатиме не кількість нових ініціатив, не перегляд Мінських домовленостей і не проведення Берлінського саміту. Визначальним буде внутрішньополітичний порядок денний України", – переконаний він.

На думку Єлісєєва, Москва активно працюватиме над підвищенням рейтингів проросійських політичних сил, руйнуванням підтримки з боку Заходу і міжнародною дискредитацією України. Потужний контрольний пакет над медійним простором України значно полегшує для РФ виконання такого завдання.

"У цьому контексті особливого значення набуває виконання обіцянок Банкової щодо наведення порядку у сфері інформаційної безпеки та припинення тиску на проукраїнські, проєвропейські сили та ЗМІ", – підкреслив дипломат.

Він також наголосив на важливості відновлення і продовження справжнього антикорупційного і реформаторського курсу як запоруки збереження суспільної довіри та зміцнення внутрішньої стійкості України, що є ключовим аргументом у діалозі з Москвою.

"Президент Зеленський зі свого боку має нарешті запропонувати цілісну, продуману стратегію деокупації Донбасу, яка б дозволила покінчити з хаотичністю, етапом авантюрних і дилетантських ідей та введенням в оману як наших партнерів, так і українського суспільства. Водночас маємо не допустити такого рішення, яке, розв’язавши донбаський вузол, призвело би до погіршення ситуації на всій території України і поляризації українського суспільства", – підсумував дипломат.