Еліна Світоліна у фіналі Підсумкового турніру WTA зіграє зі Слоун Стівенс

Українська тенісистка Еліна Світоліна обіграла Кікі Бертенс з Нідерландів і вийшла у фінал Підсумкового турніру WTA у Сінгапурі. Її суперницею в матчі за чемпіонство стане американка Слоун Стівенс.Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла у фінал Підсумкового турніру WTA у Сінгапурі. У півфінальному матчі у суботу, 27 жовтня, 24-річна українка в трьох сетах обіграла Кікі Бертенс з Нідерландів.

Матч тривав понад дві з половиною години. Українська тенісистка демонструвала якісну гру в захисті, нав'язуючи суперниці тривалі розіграші. Попри значну перевагу за активно виграними м'ячами (41 проти 12), Бертенс водночас припустилася ледь не удвічі більшої кількості невимушених помилок (63 проти 36), що зрештою і визначило підсумок матчу.

Сьома ракетка світу Світоліна виконала два ейси, зробила дві подвійні помилки та реалізувала п'ять брейк-пойнтів з восьми. Її суперниця, яка перебуває на дев'ятій позиції у рейтингу WTA, сім разів подала навиліт, припустилася п'ятьох подвійних помилок та реалізувала три брейк-пойнти з 10. Результат напруженого поєдинку - 7:5, 6:7 (5:7), 6:4. Бертенс і Світоліна до цього зустрічалися двічі і по разу вигравали одна в одної.

"Це вражає, це була така жорстка битва, і я дуже щаслива, що змогла зрештою перемогти", - сказала Світлоліна, яка цього року виграла три титули в Брісбені, Дубаї та Римі, передає агенція dpa.

У вирішальному матчі Підсумкового турніру в Сінгапурі Світоліна 28 жовтня зіграє з американкою Слоун Стівенс, яка в іншому півфіналі перемогла чеську тенісистку Кароліну Плішкову - 0:6, 6:4, 6:1. В очних зустрічах між українкою та американкою лідирує Стівенс - 2:1. Вона, зокрема, обіграла Світоліну в серпні поточного року на престижному турнірі в канадському Монреалі в двох сетах.