Екззаступник генсека НАТО заявив про необхідність термінового перегляду відносин з Росією

Уже найближчим часом НАТО мусить змінити свою політику щодо Російської Федерації, аби позбавити її лідера Володимира Путіна ініціативи у войовничих діях проти інших держав.

Таку заяву на Львівському безпековому форумі зробив співробітник Центру стратегії та безпеки Атлантичної ради у Вашингтоні, колишній заступник генсека НАТО Александр Вершбоу, передає Укрінформ. На його думку, почати працювати над зміною стратегії щодо РФ Північноатлантичний альянс має вже у 2021 році.

Експерт наголосив, що чинна стратегія є статичною і "застрягла" ще у 2016 році. Відтак, вона дає певні переваги Путіну й, відмовившись від неї, можна буде при припинити ворожу активність, дезінформацію, диверсіям та кібератаки.

Ще один необхідний крок, на думку Вершбоу, посилення тиску на президента Росії з метою стримання її експансіонізму.

Як наголосив фахівець, НАТО має зрештою усвідомити, що агресивні дії РФ – це невід'ємна частина широкої стратегії щодо встановлення російського панування за принципом "від Арктики до Сирії".

Підкреслимо, що Вершбоу наполіг на тому, аби Альянс на шляху до озвучених цілей співпрацював із Україною та Грузією. Крім того, він наголосив, що навіть попри те, що названі держави ще не входять до НАТО, він зобов'язаний докласти якнайбільше зусиль для захисту їхнього суверенітету та активніше залучати їх у своє планування.

Підсумовуючи, експерт додав, що Північноатлантичному альянсу слід проводити політику відкритих дверей стосовно України та Грузії.

Також Вершбоу переконаний, що, якщо НАТО хоче домогтися "ефекту зміни гри", йому слід поводитися агресивніше щодо РФ та змусити її піти з Донбасу. Основні інструменти для реалізації цієї мети – посилення і розширенням санкцій та інших методів тиску на агресора.

Як повідомляв OBOZREVATEL, генерал-лейтенант збройних сил США у відставці Бен Ходжес під час промови на 4-му Львівському безпековому форумі заявив, що Грузія та Україна мають бути членами НАТО на підставі спільних цінностей і загроз, які стоять перед ними.