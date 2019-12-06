Екзотичний відпочинок на Новий рік: "слуги народу" спіймалися на скандальному листуванні. Відео

Під час засідання Верховної Ради 5 грудня депутат від фракції "Слуга народу" Владислав Бородін вибирав п'ятизірковий готель для новорічного відпочинку на Кубі.

Як повідомляє TK Media, просто під час засідання Бородін спілкувався з туристичним агентом (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

На кадрах видно, як нардеп, перебуваючи в сесійній залі, вибирає варіанти готелю для новорічного відпочинку на Кубі. Як випливає з листування, контакт, підписаний як "Віка Тур", запропонував народному депутату розглянути п'ятизірковий готель Iberostar Selection Bella Vista Varadero Hotel. Вартість відпочинку становила 4350 доларів.

Владислав Бородін спіймався на скандальному листуванні

Також Бородін переслав пропозиції про тури своєму колезі – народному депутату від "Слуги народу" Сергію Северину. Чи є пересилання повідомлення дружнім обговоренням, чи парламентарі планують спільний відпочинок – з контексту листування залишається незрозумілим.

Як писав OBOZREVATEL, фракція "Слуга народу" проведе корпоратив з нагоди Нового року-2020 в одному з найдорожчих ресторанів-клубів Києва – "CHI".

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