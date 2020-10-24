Екзитполи на місцевих виборах в Україні 25 жовтня: коли і де дивитися

У неділю, 25 жовтня, відразу після закриття виборчих дільниць о 20:00 буде оприлюднено низку екзитполів на місцевих виборах в Україні.

Опитування відбудуться в Києві та інших великих містах країни.

Екзитпол студії Савіка Шустера

Один із екзитполів проведуть у рамках спільного проєкту студії Савіка Шустера і телеканалу "Україна 24". Методом face-to-face будуть опитані виборці в 12 містах України: Київ, Харків, Одеса, Львів, Дніпро, Маріуполь, Кривий Ріг, Чернівці, Ужгород, Миколаїв, Вінниця, Черкаси.

Оголошення результатів відбудеться о 20:01 в рамках проєкту "Ніч виборів із Савіком Шустером" на "Україні 24". Зокрема, будуть названі імена мерів-переможців, міста, де проходитиме другий тур, і партії, які подолають 5-відсотковий бар'єр.

Для визначення явки використовують інструменти соціологічної компанії Liberty Report. Як очікується, 25 жовтня соціологи опитають від 40 до 60 тис. українців по всій країні: більш ніж 1500 інтерв'юерів працюватимуть на 554 виборчих дільницях, а 70 операторів кол-центру будуть протягом дня приймати дані від соціологів.

Гранична похибка вибірки, що очікується, – 1,6% з довірчою ймовірністю 95%.

Екзитпол соціологічної групи "Рейтинг"

Екзитпол на виборах 25 жовтня проведе і соцгрупа "Рейтинг". Результати опитувань будуть оприлюднені на сайті і в соцмережах "Рейтингу", а також розглядається варіант проведення пресконференції.

При цьому міста, в яких будуть проведені екзит-пол, поки не називаються.

Екзитпол телеканалу Z у Запоріжжі

Муніципальний телеканал Z проведе в Запоріжжі власний екзитпол у партнерстві з всеукраїнською консалтинговою групою "Соціум". Опитування буде організоване на виході зі 100 виборчих дільниць, розташованих у всіх районах міста.

Метод екзитполів – інтерв'ю з кожним десятим виборцем, який прийшов на дільницю. Респондент анонімно заповнюватиме анкету на планшеті. Кількість респондентів зумовить загальна явка виборців.

Результати будуть оголошені о 20:01 в рамках телемарафону "Вибір Запоріжжя" в прямому ефірі телеканалу Z.

Екзитпол КВУ у Вінниці

Комітет виборців України проведе соцопитування у Вінниці із залученням ГО "СоцІнфо". Біля трьох дільниць кожного з шести територіально-виборчих округів міста працюватимуть по два інтерв’юери.

Результати екзитполу планують оголосити о 21:00 під час брифінгу у Вінницькому пресклубі.

Екзитпол соціологічного агентства Famа у Львові

Famа (Львівська область) проведе опитування на території Львівської об'єднаної територіальної громади щодо виборів мера і міської ради.

Попередні результати будуть оприлюднені у форматі пресконференції після закриття дільниць, остаточні – або ближче до півночі, або вранці 26 жовтня.

Екзитпол агентства новин Firtka в Івано-Франківську

Firtka проведе опитування щодо виборів в Івано-Франківську обласну раду. Результати будуть оприлюднені після 20:00.

Екзитпол Info Sapiens і PGR Consulting Group LLC у Чернівцях

Консалтингова компанія PGR Consulting Group LLC і дослідницька агенція Info Sapiens проведуть опитування на виборах у Чернівцях. Оголошення результатів відбудеться о 20:00 в пресцентрі інформагентства "Українські новини".

Екзитпол ГО "Агентство соціальних досліджень" у Житомирі

ГО "Агентство соціальних досліджень" проведе екзитпол у Житомирі. Подробиці опитування і час його оприлюднення організація не надала.

Загальнонаціональне опитування Володимира Зеленського

Також будуть озвучені результати загальнонаціонального опитування від президента України Володимира Зеленського. За прогнозами Офісу президента, розмір вибірки становитиме близько 5 млн анкет.

Запитання:

Чи потрібно вводити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах? Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони? Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу для зменшення болю у важких хворих? Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?

Брифінг щодо опитування Зеленського відбудеться о 21:00 в конференц-холі на Володимирській у Києві, там же пройде підрахунок результатів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на місцевих виборах-2020 в Україні право проголосувати отримали 28 мільйонів 622 тисячі виборців.