Екзитполи на місцевих виборах в Україні 25 жовтня: коли і де дивитися
У неділю, 25 жовтня, відразу після закриття виборчих дільниць о 20:00 буде оприлюднено низку екзитполів на місцевих виборах в Україні.
Опитування відбудуться в Києві та інших великих містах країни.
Екзитпол студії Савіка Шустера
Один із екзитполів проведуть у рамках спільного проєкту студії Савіка Шустера і телеканалу "Україна 24". Методом face-to-face будуть опитані виборці в 12 містах України: Київ, Харків, Одеса, Львів, Дніпро, Маріуполь, Кривий Ріг, Чернівці, Ужгород, Миколаїв, Вінниця, Черкаси.
Оголошення результатів відбудеться о 20:01 в рамках проєкту "Ніч виборів із Савіком Шустером" на "Україні 24". Зокрема, будуть названі імена мерів-переможців, міста, де проходитиме другий тур, і партії, які подолають 5-відсотковий бар'єр.
Для визначення явки використовують інструменти соціологічної компанії Liberty Report. Як очікується, 25 жовтня соціологи опитають від 40 до 60 тис. українців по всій країні: більш ніж 1500 інтерв'юерів працюватимуть на 554 виборчих дільницях, а 70 операторів кол-центру будуть протягом дня приймати дані від соціологів.
Гранична похибка вибірки, що очікується, – 1,6% з довірчою ймовірністю 95%.
Екзитпол соціологічної групи "Рейтинг"
Екзитпол на виборах 25 жовтня проведе і соцгрупа "Рейтинг". Результати опитувань будуть оприлюднені на сайті і в соцмережах "Рейтингу", а також розглядається варіант проведення пресконференції.
При цьому міста, в яких будуть проведені екзит-пол, поки не називаються.
Екзитпол телеканалу Z у Запоріжжі
Муніципальний телеканал Z проведе в Запоріжжі власний екзитпол у партнерстві з всеукраїнською консалтинговою групою "Соціум". Опитування буде організоване на виході зі 100 виборчих дільниць, розташованих у всіх районах міста.
Метод екзитполів – інтерв'ю з кожним десятим виборцем, який прийшов на дільницю. Респондент анонімно заповнюватиме анкету на планшеті. Кількість респондентів зумовить загальна явка виборців.
Результати будуть оголошені о 20:01 в рамках телемарафону "Вибір Запоріжжя" в прямому ефірі телеканалу Z.
Екзитпол КВУ у Вінниці
Комітет виборців України проведе соцопитування у Вінниці із залученням ГО "СоцІнфо". Біля трьох дільниць кожного з шести територіально-виборчих округів міста працюватимуть по два інтерв’юери.
Результати екзитполу планують оголосити о 21:00 під час брифінгу у Вінницькому пресклубі.
Екзитпол соціологічного агентства Famа у Львові
Famа (Львівська область) проведе опитування на території Львівської об'єднаної територіальної громади щодо виборів мера і міської ради.
Попередні результати будуть оприлюднені у форматі пресконференції після закриття дільниць, остаточні – або ближче до півночі, або вранці 26 жовтня.
Екзитпол агентства новин Firtka в Івано-Франківську
Firtka проведе опитування щодо виборів в Івано-Франківську обласну раду. Результати будуть оприлюднені після 20:00.
Екзитпол Info Sapiens і PGR Consulting Group LLC у Чернівцях
Консалтингова компанія PGR Consulting Group LLC і дослідницька агенція Info Sapiens проведуть опитування на виборах у Чернівцях. Оголошення результатів відбудеться о 20:00 в пресцентрі інформагентства "Українські новини".
Екзитпол ГО "Агентство соціальних досліджень" у Житомирі
ГО "Агентство соціальних досліджень" проведе екзитпол у Житомирі. Подробиці опитування і час його оприлюднення організація не надала.
Загальнонаціональне опитування Володимира Зеленського
Також будуть озвучені результати загальнонаціонального опитування від президента України Володимира Зеленського. За прогнозами Офісу президента, розмір вибірки становитиме близько 5 млн анкет.
Запитання:
Чи потрібно вводити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах?
Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?
Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній раді до 300?
Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу для зменшення болю у важких хворих?
Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?
Брифінг щодо опитування Зеленського відбудеться о 21:00 в конференц-холі на Володимирській у Києві, там же пройде підрахунок результатів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, на місцевих виборах-2020 в Україні право проголосувати отримали 28 мільйонів 622 тисячі виборців.