Екзит-поли: Путін набирає майже 73,9 відсотка голосів

За даними екзит-полів, Володимир Путін набирає 73,9 відсотка голосів на президентських виборах у РФ. Україна та ЄС не визнають вибори у Криму.Згідно з даними екзит-полів, проведених Всеросійським центром вивчення громадської думки (ВЦИОМ), Володимир Путін набирає 73,9 відсотки голосів виборців. Таким чином, він з великим відривом лідирує на виборах президента РФ, що відбулись у неділю, 18 березня.

На другому місці, за даними соціологів, - Павло Грудінін з 11,2 відсотками голосів, на третьому - Володимир Жириновський, котрий отримав 6,7 відсотка голосів. Ксенія Собчак отримала 2,5 відсотка голосів виборців.

Опитування ВЦИОМ проводилося на 1200 виборчих дільницях в 68-ми суб'єктах РФ. Загалом опитали понад 162 тисячі осіб. Наразі вибори президента в Росії завершились, останніми проголосували мешканці Калінінграда.

За даними російської Центральної виборчої комісії, станом на 18 годину за московським часом явка виборців становила 60 відсотків.

Вибори у Криму Україна і ЄС визнають недійсними

Між тим з Криму повідомили, що результати так званого голосування на виборах президента РФ з півострова нададуть не раніше 19 березня. Ці вибори були першими виборами президента РФ, які проводились і на анексованому РФ українському півстрові. У Криму працювали 1,2 тисячі "дільниць", у регіоні були зареєстровані 1,5 мільйона "виборців". У Севастополі працювали 182 "дільниці", у списках зазначені понад 325 тисяч "виборців".

Як відомо, Україна не визнає результати виборів президента РФ, зважаючи на те, що вони незаконно проведені на території українського Криму. Крим є частиною території України, незаконно анексованою Росією у 2014 році.

Також і ЄС не визнає результати виборів у Криму, про що раніше заявила верховна представниця Брюсселя з питань зовнішньої політики Федеріка Могеріні.

Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ відмовилось надіслати до Криму своїх спостерігачів.