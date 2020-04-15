Ексзаступник Луценка отримає високу посаду в МЗС: чим відомий

Новим заступником міністра закордонних справ стане Євген Єнін, який раніше був заступником ексгенпрокурора Юрія Луценка.

Також Єнін працював в Інституті майбутнього, повідомив в Facebook журналіст Ігор Соловей. За його словами, Єніна призначать на посаду 15 квітня.

"Попередня державна посада – колишній заступник генерального прокурора Юрія Луценка з міжнародного співробітництва. Працював в системі МЗС досить довгий час: в посольствах України в Молдові і в Італії, де добре себе зарекомендував", – зазначив він.

Євген Єнін

У своїй декларації за 2019 рік Енин вказав, що володіє двома авто Volkswagen Passat і Toyota RAV4. На рахунку в банку у нього 136 тисяч євро і 91 тисяч доларів. Також він вказав наявність двох квартир в Києві.

Декларація Єніна Скріншот

Декларація Єніна Скріншот

Декларація Єніна Скріншот

Нагадаємо, що в квітні 2019 року генеральний прокурор України Юрій Луценко звільнив Євгена Єніна з поста заступника генпрокурора після його заяви про відставку.

Також Енин розповів, що його відставка пов'язана зі справою олігарха Сергія Курченко.

Декларація Єніна Скріншот

Декларація Єніна Скріншот

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