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15 квітня • оновлено в 10:03
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Ексзаступник Луценка отримає високу посаду в МЗС: чим відомий

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Новим заступником міністра закордонних справ стане Євген Єнін, який раніше був заступником ексгенпрокурора Юрія Луценка.

Також Єнін працював в Інституті майбутнього, повідомив в Facebook журналіст Ігор Соловей. За його словами, Єніна призначать на посаду 15 квітня.

"Попередня державна посада – колишній заступник генерального прокурора Юрія Луценка з міжнародного співробітництва. Працював в системі МЗС досить довгий час: в посольствах України в Молдові і в Італії, де добре себе зарекомендував", – зазначив він.

Євген Єнін

Євген Єнін

У своїй декларації за 2019 рік Енин вказав, що володіє двома авто Volkswagen Passat і Toyota RAV4. На рахунку в банку у нього 136 тисяч євро і 91 тисяч доларів. Також він вказав наявність двох квартир в Києві.

Декларація Єніна

Декларація Єніна

Скріншот

Декларація Єніна

Декларація Єніна

Скріншот

Декларація Єніна

Декларація Єніна

Скріншот

Нагадаємо, що в квітні 2019 року генеральний прокурор України Юрій Луценко звільнив Євгена Єніна з поста заступника генпрокурора після його заяви про відставку.

Також Енин розповів, що його відставка пов'язана зі справою олігарха Сергія Курченко.

Декларація Єніна

Декларація Єніна

Скріншот

Декларація Єніна

Декларація Єніна

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі почали обговорювати нову помічницю прем'єр-міністра Дениса Шмигаль Долгих Аліну.

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Юрій Луценко Євген Єнін
Місце
Україна
Теги
Міністерство закордонних справ України Офіс генерального прокурора України
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