Ексв’язень "ДНР" розповів, чому не можна проводити вибори в ОРДЛО

Колишній політв’язень "ДНР", журналіст і письменник Станіслав Асєєв заявив, що проводити на окупованому Донбасі місцеві вибори 31 березня 2021 року, як це запропонувала українська делегація в ТКГ, не можна.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. На його думку, на місцевих виборах в Україні до рад провели "колаборантів, злочинців та ОПЗЖ, те ж саме буде й у Верховній Раді", якщо розпустять парламент.

"...остаточний цвях у труну – ще й вибори у регіоні з патологічним страхом до всього з приставкою "укр". Та я навіть не про це. А як щодо воєнних злочинців? Ми справді сподіваємось, що за пару місяців визначимося, хто ці люди?" – наголосив журналіст.

Він спрогнозував, що "вони всі виявляться бухгалтерами, які перекладали папери, а на "Ізоляцію" (секретна в'язниця "МГБ" "ДНР" у Донецьку, – ред.) нас возила не комендатура, а викликали таксі... Чи що, таких у лютому амністуємо, а у березні – хай голосують?" – написав він.

На думку Асєєва, перед виборами потрібна норма закону про перехідне правосуддя, у якій буде окрема стаття "про МГБ": ці люди мають бути назавжди позбавлені права впливати на політичне життя країни як члени структури, яка підозрюється у масових воєнних злочинах та злочинах проти людяності.

"А вже потім – прискіплива фільтрація на приналежність до цих злочинів кожного такого "бухгалтера". На це щонайменше потрібен рік після отримання контролю над ОРДЛО. Який березень 2021? Уже зараз треба усвідомити, що в нас є "МГБ" із сотнями "працівників", у нас є 30 тисяч "ополчення", у нас є 200 тисяч громадян із російськими паспортами, зрештою, просто місцеві, які ненавидять нас. І дати всьому цьому право голосу – остаточно розколоти країну. Так, вибори. Так, після кордону. Але з відтермінуванням хоча би у рік, щоб остаточно не захлинутися у крові..." – підкреслив він.

Асєєв вважає, що проводити вибори в ОРДЛО поки що не можна Facebook Станіслава Асєєва

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, за словами Кравчука, представники Росії на переговорах ТКГ висунули нову пропозицію щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Вона стосувалася нової покрокової карти щодо зміни ситуації протягом багатьох років. Україна взяла час для підготовки плану дій та, можливо, презентує його 11 листопада.