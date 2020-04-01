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1 квітня • оновлено в 17:04
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Екстрасенс спрогнозував відхід від влади Путіна і крах Росії у 2021 році

1.7т
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Нинішній рік – останній у правлінні Росією президентом Володимиром Путіним, оскільки той незабаром залишить свою посаду. Водночас сама РФ розвалитися вже у 2021 році.

А через деякий час після таких подій у країні-агресорі до України повернуться окуповані нею території. Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL заявив відомий екстрасенс, фіналіст 7-го сезону "Битви екстрасенсів" на СТБ і переможець цього шоу в Азербайджані Сабухі Іманов.

"Наступного року Путіна вже не буде", – коротко сказав він.

Екстрасенс спрогнозував відхід від влади Путіна

Екстрасенс спрогнозував відхід від влади Путіна

Іманов також зазначив, що після відходу свого незамінного лідера, не буде як такої і самої Російської Федерації.

"Розвалюється на декілька частин. Точніше, буде Росія, але набагато менша теперішньої. І між багатьма її нинішніми регіонами можуть виникнути конфлікти – не знаю, можна буде це громадянською війною назвати, чи ні", – прогнозує екстрасенс.

За його словами, ця "війна" відбуватиметься між російськими областями, містами. І назвуть її по-іншому, але не громадянською. А ось в України, яка зараз страждає від окупаційних дій країни-агресора, навпаки, все буде добре.

"І там буде дуже важко – це не Україна. У нас все буде чудово порівняно з Росією. Вони довго не зможуть отямитися після кризи. Десяти років не вистачить. Може, двадцять років, може, трохи менше. А ми – швидко отямимося", – підсумував Іманов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий екстрасенс Сабухі Іманов заявив, що влітку 2020 року в світі почнеться велика війна, яка буде пов'язана з військовим конфліктом у Сирії. За його словами, в ній братимуть участь Росія, США, Ізраїль, Іран і деякі країни Європи.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Ліснічук
Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
Росія - країна-агресор Новини Росії
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Да возрадуйтесь грядущей свободе,рабы!
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Знаем-знаем, а потом придёт тот, кто все это остановит по принципу "какая разница?", чтобы со временем отвечать за это и все тоже отвечали каждый за свое
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hunt andres
hunt andres
Дайте этому сенсу героя вукраины. Щенявмерликам осталось ждать совсем немного))))
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