Нинішній рік – останній у правлінні Росією президентом Володимиром Путіним, оскільки той незабаром залишить свою посаду. Водночас сама РФ розвалитися вже у 2021 році.

А через деякий час після таких подій у країні-агресорі до України повернуться окуповані нею території. Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL заявив відомий екстрасенс, фіналіст 7-го сезону "Битви екстрасенсів" на СТБ і переможець цього шоу в Азербайджані Сабухі Іманов.

"Наступного року Путіна вже не буде", – коротко сказав він.

Екстрасенс спрогнозував відхід від влади Путіна

Іманов також зазначив, що після відходу свого незамінного лідера, не буде як такої і самої Російської Федерації.

"Розвалюється на декілька частин. Точніше, буде Росія, але набагато менша теперішньої. І між багатьма її нинішніми регіонами можуть виникнути конфлікти – не знаю, можна буде це громадянською війною назвати, чи ні", – прогнозує екстрасенс.

За його словами, ця "війна" відбуватиметься між російськими областями, містами. І назвуть її по-іншому, але не громадянською. А ось в України, яка зараз страждає від окупаційних дій країни-агресора, навпаки, все буде добре.

"І там буде дуже важко – це не Україна. У нас все буде чудово порівняно з Росією. Вони довго не зможуть отямитися після кризи. Десяти років не вистачить. Може, двадцять років, може, трохи менше. А ми – швидко отямимося", – підсумував Іманов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий екстрасенс Сабухі Іманов заявив, що влітку 2020 року в світі почнеться велика війна, яка буде пов'язана з військовим конфліктом у Сирії. За його словами, в ній братимуть участь Росія, США, Ізраїль, Іран і деякі країни Європи.

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