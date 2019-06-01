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Саакашвілі в Україні можуть посадити до в'язниці: Піскун озвучив умову

1.5тЧитати матеріал російською

Україна не видасть Грузії екс-президента Міхеїла Саакашвілі, однак Саакашвілі після звернення грузинської влади може опинитися в українській в'язниці.

Про це заявив в ефірі ObozTV колишній генеральний прокурор України Святослав Піскун, коментуючи можливість екстрадиції екс-президента Грузії.

На питання, чому засудженого в Грузії Саакашвілі не екстрадують, Піскун відповів: "Ви що, він же українець! Як ми можемо нашого рідного громадянина віддати цим злим грузинам, щоб вони його там до в'язниці кинули? Він громадянин України, і Україна не видає своїх громадян в жодну країну".

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"Але ми все-таки живемо в цивілізованому світі, де Україна підписала всі міжнародні договори щодо правової допомоги у кримінальних і цивільних справах. Там написано, що згідно зі статтею 48, ми повинні виконати покарання в Україні, якщо він засуджений в іншій країні. Ось це ситуація!" – підкреслив він.

На уточнююче запитання, чи може Саакашвілі відбувати покарання тут, колишній генпрокурор відповів: "Так, за рішенням нашого суду, якщо є рішення суду про притягнення до відповідальності в Грузії".

Саакашвілі в Україні можуть посадити до в'язниці: Піскун озвучив умову

novosti.az

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особи
Міхеїл СаакашвіліСвятослав Піскун
Місце
Україна
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