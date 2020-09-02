Ексрегіонал Жванія попався на рекламі з корінням із Москви
Народного депутата України 7-го скликання Давида Жванію, який раніше був у складі Партії регіонів, помітили за розповсюдженням провокаційних рекламних роликів через групу в Facebook, яка має російське коріння.
Судячи з подачі, метою цих відео була спроба дискредитації колишньої влади України. В постах Жванії зазначено, що проплатила цю рекламу дехто Наталя Бернова. Згідно з інформацією на її сайті в інтернеті, це москвичка, яка володіє власним видавництвом.
Однак, як звернули увагу в Twitter блогу "Борня Зелених", у Facebook на нібито її сторінці опубліковане чуже фото, вкрадене із забороненої в Україні соцмережі "ВКонтакте". Крім того, місцем проживання Бернової вказано Київ.
При цьому імена членів сім'ї Бернової збігаються з тими, які вказані в біографії на російському сайті. Однак сторінки її дочок Анни Хлян і Лідії Філіппової прив'язані до однієї й тієї ж електронної поштової скриньки.
Ще одна дивина – це історія сторінки "Україна Live", на якій розміщував свої ролики Жванія. Відомо, що вона була створена ще 3 грудня 2014 року і кілька разів змінювала свою назву. Однією з них було антиукраїнська "Вишиватник Live".
Отже, це наштовхує на думки, що Жванія може просувати свої дискредитаційні ролики через інформаційні канали, які контролюються з території країни-агресора. Найімовірніше, що їх замовниками та спонсорами також є росіяни.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше стало відомо, що Жванія регулярно здійснює перельоти до Москви через Мінськ і Ригу, після чого займається поширенням в мережі інформаційних вкидів.
Остання інформація про польоти Жванії датована 11 березня 2020 року. Нагадаємо, що 12 березня в Україні було оголошено карантин через епідемію коронавірусу й авіаперельоти були скасовані.
У Росії Жванія навіть брав участь в пропагандистському шоу скандального Володимира Соловйова.
Нардепка від "Європейської солідарності" Вікторія Сюмар заявила, що інформація про нібито участь Жванії у Революції Гідності – складова стратегії Кремля з дискредитації Майдану.