Ексрегіонал Жванія попався на рекламі з корінням із Москви

Народного депутата України 7-го скликання Давида Жванію, який раніше був у складі Партії регіонів, помітили за розповсюдженням провокаційних рекламних роликів через групу в Facebook, яка має російське коріння.

Судячи з подачі, метою цих відео була спроба дискредитації колишньої влади України. В постах Жванії зазначено, що проплатила цю рекламу дехто Наталя Бернова. Згідно з інформацією на її сайті в інтернеті, це москвичка, яка володіє власним видавництвом.

Дискредитаційний пост Жванії і його "спонсорка" Twitter "Борня Зелених"

Скандальне вкидання Жванії в групі з російським корінням Скріншот сторінки

Однак, як звернули увагу в Twitter блогу "Борня Зелених", у Facebook на нібито її сторінці опубліковане чуже фото, вкрадене із забороненої в Україні соцмережі "ВКонтакте". Крім того, місцем проживання Бернової вказано Київ.

Сторінка Бернової з чужим фото Twitter "Борня Зелених"

При цьому імена членів сім'ї Бернової збігаються з тими, які вказані в біографії на російському сайті. Однак сторінки її дочок Анни Хлян і Лідії Філіппової прив'язані до однієї й тієї ж електронної поштової скриньки.

Інформація про дочок Бернової Twitter "Борня Зелених"

Ще одна дивина – це історія сторінки "Україна Live", на якій розміщував свої ролики Жванія. Відомо, що вона була створена ще 3 грудня 2014 року і кілька разів змінювала свою назву. Однією з них було антиукраїнська "Вишиватник Live".

Скандальна сторінка мала антиукраїнську назву "Вишіватнік Live" Twitter "Борня Зелених"

Історія змін сторінки, яка просуває ролики Жванії Скріншот сторінки

Отже, це наштовхує на думки, що Жванія може просувати свої дискредитаційні ролики через інформаційні канали, які контролюються з території країни-агресора. Найімовірніше, що їх замовниками та спонсорами також є росіяни.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше стало відомо, що Жванія регулярно здійснює перельоти до Москви через Мінськ і Ригу, після чого займається поширенням в мережі інформаційних вкидів.

Остання інформація про польоти Жванії датована 11 березня 2020 року. Нагадаємо, що 12 березня в Україні було оголошено карантин через епідемію коронавірусу й авіаперельоти були скасовані.

У Росії Жванія навіть брав участь в пропагандистському шоу скандального Володимира Соловйова.

Нардепка від "Європейської солідарності" Вікторія Сюмар заявила, що інформація про нібито участь Жванії у Революції Гідності – складова стратегії Кремля з дискредитації Майдану.

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