Ексрегіонал Деркач оприлюднив нові "плівки": головні тези

Позафракційний народний депутат України Андрій Деркач та колишній скандальний прокурор Костянтин Кулик 16 вересня дали пресконференцію про нібито факти міжнародної корупції в Україні.

Деркач заявив, що володіє доказами виведення мільйонів через "фінансові ями" на рахунки сім'ї Байденів, новими записи розмов п'ятого президента України Петра Порошенка та ексвіцепрезидента США Джо Байдена, деталями схем закупівель вугілля і газу, а також "розвалу" Генпрокуратури і Офісу генпрокурора.

OBOZREVATEL стежить за найгучнішими заявами скандального парламентаря.

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Скандал з "Бурісма"

Спікери заявили, що знають про те, що ексміністр екології часів Януковича і власник газодобувної компанії "Бурісма" Микола Злочевський вкрав мільйони, які нібито осіли на рахунках Байдена.

Дехто "свідок" у оприлюднених Куликом і Деркачем відео заявив, що йому відомо про реєстрацію десятків офшорних компаній, а також конвертацію мільйонів через українські банки. Все це нібито здійснювалося таємно. Крім того, як стверджує чоловік в максці, Злочевський відкрив спеціальний рахунок в латвійському банку.

"Всі описані операції були ефективними, а держоргани закривали на це очі", – процитував Кулик слова ще одного таємного "свідка".

Схема виведення коштів через "Бурісму". Скріншот відео

Розмови Байдена і Порошенка

Деркача обурило, що Порошенко хотів заручитися підтримкою США в мирному врегулюванні конфлікту на Донбасі, а також в просуванні євроінтеграції.

"Якщо президент зможе також підтримати нас не тільки з приводу Мінська, а й з приводу безвізового режиму, – це буде щось, що ми зможемо "продати" українському народові", – говорить на "плівках", голос, схожий на Порошенка.

Фрагмент діалогу нібито Порошенка і Байдена. Скріншот відео

Розмови про підтримку України США. Скріншот відео

Голос, який приписали Байдену, відповів співрозмовнику похвалою за виконані реформи. "Ви перший, хто фактично створив вільну від корупції, демократичну націю України", – чутно на записі.

На записі нібито Байден хвалить Порошенка за створення вільної української нації. Скріншот відео

У США схвалили боротьбу з корупцією в Україні. Скріншот відео

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