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22 листопада • оновлено в 16:55
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Експрезидент "ЄНП" висловив занепокоєння через тиск на банкірів та Порошенка

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Колишній президент "Європейської народної партії" Жозеф Доль заявив, що занепокоєний через тиск на п'ятого президента України, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка, а також українських банкірів.

Про це він сказав на прессконференції у рамках Конгресу "Європейської народної партії". Він зазначив, що уважно слідкує за цим, передає "Прямий".

"Щодо політичного тиску, то він не лише проти Порошенка. Тиск здійснюється також на банкірів. Я знаю щодо тиску на їхні сім’ї і я уважно слідкую за цим", - відзначив Доль.

Жозеф Доль висловив занепокоєння через тиск на банкірів та Порошенка

Жозеф Доль висловив занепокоєння через тиск на банкірів та Порошенка

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Нагадаємо, напередодні Президент Європейської Ради і новий очільник "ЄНП" Дональд Туск застеріг українську владу від політичного переслідування Петра Порошенка.

Як писав OBOZREVATEL, у мережі опублікували записи розмов глави ДБР Романа Труби у своєму кабінеті, де він особисто обговорював кримінальні справи стосовно топчиновників із главою Офісу президента Андрієм Богданом і Генеральним прокурором Русланом Рябошапкою.

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Петро Порошенко
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