Експрезидент "ЄНП" висловив занепокоєння через тиск на банкірів та Порошенка

Колишній президент "Європейської народної партії" Жозеф Доль заявив, що занепокоєний через тиск на п'ятого президента України, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка, а також українських банкірів.
Про це він сказав на прессконференції у рамках Конгресу "Європейської народної партії". Він зазначив, що уважно слідкує за цим, передає "Прямий".
"Щодо політичного тиску, то він не лише проти Порошенка. Тиск здійснюється також на банкірів. Я знаю щодо тиску на їхні сім’ї і я уважно слідкую за цим", - відзначив Доль.
Жозеф Доль висловив занепокоєння через тиск на банкірів та Порошенка
Нагадаємо, напередодні Президент Європейської Ради і новий очільник "ЄНП" Дональд Туск застеріг українську владу від політичного переслідування Петра Порошенка.
Як писав OBOZREVATEL, у мережі опублікували записи розмов глави ДБР Романа Труби у своєму кабінеті, де він особисто обговорював кримінальні справи стосовно топчиновників із главою Офісу президента Андрієм Богданом і Генеральним прокурором Русланом Рябошапкою.
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