Азаров образив Кравчука в ефірі росЗМІ

Експрем'єр-втікач Микола Азаров образив першого президента України, главу української делегації в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука, заявивши, що, з огляду на заяви українського політика, "вік бере своє".

Про це повідомив сайт радіостанції "Говорит Москва". Так Азаров відреагував на слова Кравчука в ефірі одного з українських телеканалів про те, що РФ ослабла та втрачає вплив на всіх фронтах пострадянського простору.

На думку Кравчука, час, коли Київ перестане "гратися в політику" з Москвою, настане скоро, уточнили журналісти. Тоді можна буде "застосувати до агресора силу", сказав він. До того ж глава ТКГ уточнив, що це буде не військова, а сила санкцій.

У відповідь Азаров закликав "із розумінням ставитися до заяв і похилого віку Кравчука".

"Все-таки вже досить пристойний вік, тому знижку треба робити певну. Ми ж всі маємо справу з людьми такого віку, коли до їхніх слів потрібно ставитися з розумінням через те, що вже є відрив від реальності, від землі, ширяння якесь. Я не хотів би більше говорити, все-таки перший президент тощо, але вік бере своє. Він і раніше не відрізнявся особливою розсудливістю, а зараз поготів", – сказав експрем'єр.

Раніше Кравчук наголосив, що якщо в процесі переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі до кінця року не буде прогресу, Україна може запропонувати посилити санкції проти Росії, зокрема, від'єднавши її від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Водночас за словами глави ТКГ, наша країна залишається прихильною дипломатичному шляху розв’язання проблеми та не буде "вимагати війни, тому що це не входить у філософію демократичної України".

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що, на думку Кравчука, російську та українську версії Плану Донбасом варто відкликати з Мінського формату. За виконання зобов'язань, взятих на нормандському саміті 2019 року, повинен відповідати не тільки президент України Володимир Зеленський, а й президент РФ Володимир Путін, наголосив він.

Діалог із Донбасом виключає будь-які переговори з представниками "влади" так званих "республік", українці повинні говорити з українцями, також сказав Кравчук.