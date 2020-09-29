Гончарук поїхав до США вирішувати "важливі для України питання"

Колишній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук наступні місяці проведе в Північній Америці.

Як повідомив 29 вересня ексочільник уряду на своїй сторінці у Facebook, він перебуватиме переважно "на Вашингтонщині", де відбуватиметься "багато важливого, що безпосередньо впливатиме і на Україну".

"Ще один важливий фронт роботи для майбутнього нашої країни. Та і давно хотів подивитись на Україну з відстані. Іноді так загальну картину видно значно краще, бо коли знаходишся в потоці нашого щоденного політичного трешу часто емоції беруть гору. Думками обов’язково ділитимусь, а окремі з них втілимо в життя після повернення. Повернуся сильнішим", – написав експрем'єр.

Гончарук не уточнив, з якою саме метою він їде у США, але, як анонсували на початку вересні в аналітичному центрі Eurasia Center, Гончарук стане їхнім новим співробітником.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олексій Гончарук очолював уряд України з 29 серпня 2019 року по 4 березня 2020 року.

Зазначимо, Eurasia Center є частиною Atlantic Council – американської неурядової організації, аналітичного центру.