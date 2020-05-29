Експосол США закликав Зеленського припинити переслідування Порошенка за "плівки Деркача"

Третій посол США в Україні Стівен Пайфер заявив, що президент України Володимир Зеленський повинен не переслідувати лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка, а дізнатись, звідки у народного депутата Андрія Деркача з’явились записи розмов на президентському рівні.

Про це розповів у інтерв'ю "Прямому". На переконання Пайфера, переслідування п'ятого президента – це погана ідея (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Немає нічого доброго, коли новообраний президент переслідує своїх попередників. Хіба що, на це має бути дуже важлива причина, але тут ми її не бачимо", – сказав він.

Пайфер наголосив, що питання звідки у Деркача з'явилися так звані "плівки" дійсно потребує законного розслідування.

"Я на 99% переконаний, що вони потрапили в Україну не з американської сторони. У США не прийнято записувати телефоні розмови на президентському рівні. До такого рішення прийшли після президенства Ніксона, який записував абсолютно все, що спричинило чимало скандалів. Відтоді ми таких записів не робимо. Тож звідки такі записи у Деркача? Вони були надані кимось з України, або ще хтось слухає ці розмови. Можливо, вони записані росіянами. Зрештою пан Деркач має проросійські симпатії, навіть закінчив вищу школу КДБ у Росії", – зазначив він.

Посол наголосив, що не потрібно відкидати російський інтерес у цьому питанні, бо саме Москві потрібно загострювати відносини між Україною та США.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

19 травня позафракційний нардеп Андрій Деркач оприлюднив матеріали, які нібито отримав від журналістів-розслідувачів. Файли з буцімто розмовою Порошенка і Байдена датовані 2015-2016 роками.

Однак у партії "Європейська солідарність" заявили, що "плівки" не мають під собою жодних підстав, але в них зацікавлена Росія.

На думку нардепів, ці аудіофрагменти створені для дискредитації України та її штучного втягування в американську виборчу кампанію.

У штабі колишнього віцепрезидента США Джо Байдена також відреагували на "плівки Деркача", назвавши їх "повністю відредагованими".

Джерела OBOZREVATEL у спецслужбах розповіли, що так звані "плівки Деркача" про розмову між Порошенком і Байденом могли бути злиті працівниками Центрального розвідувального управління (ЦРУ).

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