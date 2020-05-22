Експосол США в Україні вказав на російський слід у "плівках Байдена і Порошенка"

Ситуація з оприлюдненням аудіозаписів, які нібито можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джо Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка, може бути вигідною Росії.

Таку думку, додавши, що це не тягне на "великий скандал", висловив колишній посол України в Штатах Джон Гербст в ефірі програми "Право на владу" на "1+1" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Загалом не розумію, чому скандал. Всі знали до цих плівок, всі зрозуміли, що Байден сказав Порошенку щодо прокурора, американської і міжнародної допомоги. І це було не тільки позицією США, але й МВФ, Франції, Великобританії, Німеччини, ЄС. Тому скандалу я просто не бачу, це старі новини. Це, загалом, не новини, це стара історія", – зазначив Гербст.

Гербст прокоментував "плівки Байдена і Порошенка"

Водночас дипломат підкреслив, нібито зараз багато експертів говорять про те, що хтось працював над створенням плівок, тому вони не дають точного розуміння того, що трапилося.

"Хтось працював над цими плівками. І ми знаємо, на чию догоду. Однієї величезної держави і одного величезного бізнесмена", – сказав Гербст, підкресливши, що в усьому "безумовно" замішана Росія.

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