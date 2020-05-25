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25 травня • оновлено в 18:33
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Експосол розповів про першу зустріч Трампа і Порошенка: це був величезний успіх!

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Перша зустріч Петра Порошенка і американського лідера Дональда Трампа у червні 2017 року стала результатом надзвичайних дипломатичних зусиль команди п’ятого президента України і величезним успіхом нашої держави.

Ексклюзивні подробиці розповів український дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол України у США у 2015-2019 роках Валерій Чалий в ефірі телеканалу "Прямий". Він спростував фейки про зустріч, які неодноразово поширювалися у деяких ЗМІ з метою принизити значення цієї події (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Стільки фейків було. Говорили, що зустріч проплачена. Говорили, що 5 хвилин. Щодо "проплаченої", то вже був виграний суд у Британії проти компанії Бі-Бі-Сі. Вони тоді говорили, і в результаті Порошенко виграв суд. Це було дуже складно, але виграли. Тепер всі розуміють, що це був фейк", – нагадав Чалий.

Порошенко і Трамп

Порошенко і Трамп

Він як безпосередній учасник подій також розповів, що зустріч попри зусилля проросійського лобі у Вашингтоні була дуже результативною та повноцінною, а після неї розпочалася активна секторальна співпраця.

"Про "5 хвилин". Я цим займався і тепер скажу – це наше величезне досягнення було. Тому що протидія Росії, протидія у Вашингтоні багатьох, хто з Росією підтримував ближчі зв’язки, була величезна. Була команда, щоб не відбулась зустріч раніше, ніж зустріч Трампа з Путіним. Але ми це зробили. І ця зустріч відбулась. І преса була на зустрічі. І відбувалась вона не 5 хвилин, а повноцінно, більше півгодини і далі. І крім цієї зустрічі президент Трамп дав команду: а тепер зустріньтесь всі мої міністри. Бо щодо зброї треба говорити, треба говорити щодо економіки. Треба говорити щодо енергетики. І це не була просто фотографія. Ми не все можемо про все розповісти, про що будо домовлено. Але ж результати ви бачите", – зазначив український дипломат.

"Це був успіх величезний. Чому цей успіх відбувся? Тому що президент Порошенко привітав новообраного президента США п’ятим серед всіх лідерів світу. Коли деякі у Вашингтоні не знали взагалі куди дзвонити. Мої колеги-посли дуже дивувались – як тобі вдалося? Ну це вже секрети дипломатичної роботи", – зауважив Чалий.

Крім того, за його словами, зокрема вдалось і тому, що посольство працювало з усіма командами, що треба продовжувати, – і з республіканцями, і з демократами.

"Саме дипломати – це точно ті люди, які не будуть працювати на когось – на одного кандидата, на іншого. Ми працювали з усіма", – наголосив Чалий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський може поставити під загрозу відносини України з США через своє бажання переслідувати п’ятого президента Петра Порошенка.

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Автор
Гліб Іванов
Особи
Дональд Трамп Петро Порошенко Валерій Чалий
Місце
Україна
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