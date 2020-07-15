Експомічниця нардепа потрапила в скандал через образу українців

Колишній помічник народного депутата Уляна Петренко потрапила в скандал через своє антиукраїнське висловлювання в мережі.

У Facebook Петренко поскаржилася на роботу "Нової пошти". При цьому в своєму записі вона застосувала вираз "на Україні" і "україномовні провінціали".

"Секрет "успішного" про**ба навіть самого успішного бізнесу на Україні дуже простий: потрібно всього лише найняти на роботу енергійних україномовних провінціалів, що приїхали підкорювати столичні простори і чекати коли їх кількість досягне критичної маси", – написала вона.

Уляна Петренко Facebook \ Уляна Петренко

Відомо, що Петренко була помічником нардепа 6-го скликання Івана Деньковича від блоку Юлії Тимошенко. Також в своєму профілі в Facebook вона вказала, щоб помічником депатута.

"Це дівчина, помічник народного депутата Деньковича Івана від партії Тимошенко, зі статусом "Не путана, не воровка, не цыганочка", що само по собі як би натякає на якісь проблеми в 25 школі Києва та Університеті Шевченка, де вона навчалася, має можливість отримати свою хвилинку слави ... Прости господи, іноді повії реально краще, ніж помічники депутатів", – написала в мережі колишня співробітниця Міноборони України Тетяна Ярошенко.

Уляна Петренко потрапила в скандал Facebook \ Уляна Петренко

Відзначимо, що з моменту написання поста Петренко, запис встигли прокоментувати понад 840 користувачів. В основному коментарі несли негативний характер та образи в сторону Петренко.

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