Експертка розповіла про фаворитів українців на місцевих виборах-2020

Українці схильні віддавати перевагу досвідченим політикам із сильною командою, а не "новим обличчям".

Водночас третина респондентів опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", сподівається на позитивні зміни після місцевих виборів 25 жовтня 2020 року. Про суспільно-політичні настрої українців розповіла на круглому столі учасниця громадянської ініціативи "Прозорі вибори", кандидатка соціологічних наук Надія Міхно, повідомляє "Наше місто".

За її словами, явка на вибори очікується висока – 56% респондентів повідомили, що обов'язково прийдуть на виборчі дільниці. Водночас можливе зниження потенційної явки на місцевих виборах через погіршення епідеміологічної обстановки і потрапляння населених пунктів у "червону" карантинну зону.

За результатами агрегованого рейтингу партій на місцевих виборах умовний 5% бар'єр долають п'ять партій: "Слуга народу" – 15,5% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори, "Європейська солідарність" – 11,4%, "Опозиційна платформа – За життя" – 11,4%, "Батьківщина" – 8,3% і "За майбутнє" – 6,2%.

Водночас досить показовим є сумарний рейтинг інших партій, що беруть участь у місцевих виборах, – 23,4%. Більшість опитаних (60-70%) вважає, що для партій на місцевому рівні важливіше мати сильного місцевого лідера, ніж відомого національного. Також українці схильні віддавати перевагу досвідченим політикам із хорошою командою, а не "новим обличчям".

Із загальної кількості опитаних 59% вважають, що для партії на місцевому рівні важливіше соціально-економічні ініціативи. Ідеологічна позиція партії важлива тільки для 14% респондентів.

45% вважають, що для кандидата на міського / сільського голову важливіше вирішувати поточні проблеми.

Водночас майже стільки ж (43%) переконані, що йому важливіше пропонувати стратегію розвитку населеного пункту.

Третина опитаних готові підтримати на виборах чинного главу їхнього населеного пункту:

58% – оскільки вважають сильним главою населеного пункту

16% – через те, що вважають хорошою людиною,

20% – через те, що інші кандидати гірше.