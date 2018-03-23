Експерти: У справі Савченко багато політики

У Києві суд вирішив взяти Надію Савченко під варту на два місяці. Що саме інкримінують народній депутатці?Підозрюваній у підготовці державного перевороту і терактів народній депутатці Надії Савченко загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Про це у Шевченківському райсуді Києва заявив прокурор Головної військової прокуратури Олександр Банник. Що ж саме інкримінують жінці, яка уже отримала один вирок у Росії за вбивство двох російських журналістів?

Серйозні звинувачення

Про те, що у генеральній прокуратурі (ГПУ) щодо народної депутатки Надії Савченко є кримінальне провадження, стало відомо 9 березня - після затримання на лінії розмежування на Донбасі зі зброєю одного з неформальних переговірників України з питань обміну заручникамиВолодимира Рубана. І уже 22 березня колеги з парламенту позбавили Савченко депутатського імунітету - правоохоронці відразу її затримали. 23 березня суддя Шевченківського районного суду міста Києва після кількагодинного перебування у нарадчі кімнаті виніс рішення про обрання Савченко запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою два місяці.

Савченко інкримінують змову та готування до вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, готування до посягання на життя президента, народних депутатів, прем'єр-міністра, членів уряду, готування до терористичного акту, сприяння діяльності терористичної організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами. Статті, за якими звинувачують Савченко, не передбачають можливості внесення застави.

Генеральний прокурор Юрій Луценко у парламенті заявив, що у листопаді 2017 року Надія Савченко та Володимир Рубан вступили у змову для повалення конституційного ладу та захоплення влади. Вони нібито планували терористичну атаку на центр столиці, де зосереджені адміністративні та житлові будинки. Про це у них нібито була домовленість з керівником "ДНР" Олександром Захарченком.

Для проведення операції, вчинення теракту і знищення керівництва України Савченко нібито спробувала завербувати офіцерів спецназу, які перебували на лінії розмежування. А після того, як офіцерам вже дали гроші для проведення операції, вони нібито повідомили про це СБУ і надалі фіксували всі дії Савченко та Рубана. У поданні генпрокурора йшлося про те, що у листопаді 2017 році Савченко та Рубан нібито вперше з'їздили в "ДНР" для закупівлі зброї, яку згодом випробували на військовому полігоні біля Хмельницького. Там же вони нібито виклали план замаху на президента, повалення конституційного ладу, нападу на президента Петра Порошенка та вчинення теракту у Верховній Раді.

За словами генпрокурора, Савченко планувала здійснити терористичний акт безпосередньо у залі українського парламенту, "знищивши гранатами дві ложі, мінометами обрушивши купол Верховної Ради і автоматами добиваючи тих, хто виживе". Свої слова генпрокурор підкріпив оперативним 20-хвилинним відео, продемонстрованим на засіданні парламенту. У ньому зібрані аудіо- та відеодокази нібито причетності Савченко до підготовки терактів.

Велика політична гра у "тероризм"

На думку юриста-кримінолога Ганни Маляр, для зняття депутатської недоторканості з Надії Савченко наведених генеральною прокуратурою доказів було достатньо. Водночас вона та інші опитані DW експерти наголосили, що давати будь-яку оцінку зібраним доказам буде тільки суд, а особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено у встановленому законом порядку, тобто у обвинувальному вироку. Одного відео, яке продемонстрували у парламенті, та слів генерального прокурора буде замало для визнання особи винною у низці особливо тяжких злочинів, пояснила Маляр.

Кримінолог однак зауважила, що досить непевним є інкримінування Савченко "сприяння терористичній організації". За словами Маляр, "ЛНР/ДНР" за новим законом про реінтеграцію Донбасу,який нещодавно вступив у силу, визнані в Україні окупаційним режимом, а не терористичними організаціями, як раніше. Тобто, за словами юриста-кримінолога, і звинувачуватися Савченко мала б у наданні допомоги представниками іноземної держави, війська якої незаконно знаходяться на території України, тобто у "державній зраді". "Для звинувачення обрана застаріла форма - тероризм. Це дуже зручне і гучне слово для розкручування у ЗМІ, соціумі та світі цієї теми. Тож відділити у цій справі юридичну складову від політичної буде дуже складно", - каже Маляр.

Савченко ж заперечила свою провину і наполягає, що це була "спеціальна політична провокація", і реальних намірів та планів вчиняти насильницькі дії у неї не було. За її словами, прокуратура наразі намагається інкримінувати їй дії, яких ніколи не було. Проте вона підтверджує, що самі факти, описані у підозрі ГПУ, мали місце. "Всі мої заходи на ту територію були спрямовані на пошук військовополонених та їх верифікацію. Ризикуючи собою у цей час чи не ризикуючи, я мала вищу мету", - заявила Савченко. На знак незгоди зі звинуваченнями Савченко у суді оголосила про початок голодування.

Право чи політика?

Експерт Центру політико-правових реформ Микола Хавронюк вважає, що мотиви Савченко у частині політичних звинувачень, зокрема насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, можуть бути взяті судом до уваги і пом'якшити їй вирок. "Суд, виходячи з загальних положень Кримінального кодексу, для пом'якшення вироку може визнати певні обставини. Припускаю, що захист Савченко будуватиметься на тому, що існуюча політична влада довела багато шарів населення до відчаю і не залишила інших засобів боротьби, окрім силових", - каже Хавронюк.

Він вважає, що у справі також можуть призначити проведення щодо Савченко психіатричної експертизи, і підозрювана може використати це на свою користь "Є проміжні стани, певні психічні стани, які не сягають ступеня захворювання, але впливають на емоційну сферу людини. Суд може взяти до уваги, що особа емоційно не врівноважена і це не її вина, а вплив певних обставин: війна в Іраку, на Донбасі, полон, ув'язнення. Такий висновок був би вигідний Савченко", - припускає Микола Хавронюк.

Хавронюк також не розглядає юридичні аспекти цієї справи окремо від політичних і зазначає, що цілком ймовірно, що досудове розслідування цього провадження правоохоронці свідомо затягуватимуть до закінчення в Україні президентських виборів. "Українські правоохоронці залежні від влади, тому цю справу, ймовірно, "гальмуватимуть". Навряд чи влада захоче допустити публічні промови у суді. У російському полоні вона проявила себе оратором, і це не на користь нині українській владі", - каже Хавронюк.

Маляр же припускає, що справа Савченко може взагалі розсипатись у суді, якщо вона буде надто політично ангажована.