Експерти прокоментували високий рівень підтримки Пальчевського

Виборча кампанія за крісло київського міського голови вже стартувала. Згідно з соціологічним опитуванням, проведеним Центром Разумкова, найреальніший претендент на вихід в другий тур разом з чинним мером – Андрій Пальчевський.

За нього готові проголосувати 11% респондентів. Наше видання зібрало думки провідних політичних експертів та поцікавилося, за рахунок чого відомий бізнесмен має таку високу підтримку.

Вадим Карасьов відзначив ораторські здібності Пальчевського та постійну присутність в медіапросторі.

"Пальчевський серйозний кандидат, враховуючи його публічну активність. Його вміння триматися на публіці, підготовка та освіта – це тільки початок", – впевнений політолог.

Водночас Тарас Загородній заявив, що лідер політичної сили "Перемога Пальчевського" зможе наростити підтримку у разі проведення потужної виборчої кампанії.

"Пальчевський – киянин і має непогані шанси. Він зможе провести партію в Київраду і вийти в другий тур. А там може бути багато нюансів. Все залежатиме від роботи штабів Пальчевського і Кличка. Як вони зможуть довести, що саме їх кандидат має стати головою столиці", – резюмував політтехнолог.

Олексій Голобуцький розповів, на якому електоральному полі грає головний опонент Кличка.

"У "слуг народу" падає рейтинг. Ці люди перетікають до Пальчевського, ОПЗЖ, Шарія. Виявилося, що сьогодні той самий Пальчевський вже другий за рівнем підтримки. Це все колишній електорат Зеленського", – вважає експерт