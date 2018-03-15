Експерти про Людмилу Денісову: "в темі", але політично заангажована

Правозахисники критикують процедуру обрання нової уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової та дорікають їй політичною заангажованістю."За" - 280 голосів, з першої спроби. Це результат голосування у парламенті за нову уповноважену Верховної Ради з прав людини - Людмилу Денісову. На цій посаді вона змінила Валерію Лутковську, яка була омбудсменом з 2012 року. Обрання Денісової було цілком очікуваним, адже до цього парламентські фракції довго торгувалися за цю та інші важливі вакантні посади, зокрема голови НБУ та Рахункової палати. Кандидатуру Денісової фракція "Народного фронту" висунула ще у травні минулого року і лише майже через рік - 15 березня 2018 року - за неї проголосувала Верховна Рада.

Біографія Людмили Денісової доволі строката – народилася в Росії, за освітою педагогічна працівниця, юристка та фінансистка. Працювала вихователькою дитсадка, секретаркою суду, міністеркою економіки в АРК Крим, міністеркою соцполітики в двох урядах України, народною депутаткою Верховної Ради. В політиці з 2000 року.

На посаді уповноваженої Верховної Ради з прав людини обіцяє зосередитися на правах пенсіонерів, вимушених переселенців. Окрім цього, Людмила Денісова запевняє, що відстоюватиме свободу слова, дотримання прав людини в усіх сферах життєдіяльності. "В Україні не повинна існувати дискримінація за будь-якою ознакою. Однією з головних проблем в Україні є бідність, яка загострилася в умовах війни. За даними звіту програми ООН, 60 відсотків нашого населення перебуває за межею бідності. Це є порушення прав людини і позбавляє всіх інших прав", - заявила Людмила Денісова і додала, що Україна повинна забезпечити захист і правову допомогу своїх громадян.

Критика процедури обрання

Призначали Денісову відкритим голосуванням, хоча раніше процедура призначення омбудсмена передбачала таємне голосування бюлетенями. Однак депутати внесли зміни до законодавства, які передбачають відкрите голосування в залі. Це надзвичайно обурило правозахисників.

"Процедура порушена двічі. Закон про омбудсмена передбачає, що голосування має відбуватися протягом 20 днів після висунення кандидатур, а кандидатура Денісової була висунена ще в травні минулого року. Всі терміни спливли. По-друге, скасували таємне голосування за омбудсмена, яке гарантує більшу незалежність призначення", – обурюється керівник Центру інформації про права людини Тетяна Печончік. Вона називає нинішнє призначення нового омбудсмена абсурдним і вважає, що Бюро уповноваженого з прав людини ризикує перетворитися у залежну, політично заангажовану інституцію.

Закиди у заангажованості

Про ризик цього каже і депутат від фракції "Блок Петра Порошенка" Мустафа Найєм. За його словами, омбудсменом не може бути людина, яка є членом провладної партії. "Сьогодні в Україні Національна поліція, Пенітенціарна служба та тепер уповноважений з прав людини перебувають в руках однієї політичної партії - "Народного фронту". Пан Аваков з цієї політсили керує поліцією, Петренко – мін'юстом, у віданні якого пенітенціарна служба, і тепер Денісова є омбудсменом. Це дуже небезпечно", - зазначив Найєм.

З цим погоджується і співголова Харківської правозахисної групи Євген Захаров. На його думку, новопризначений омбудсмен має дистанціюватися від політики. "Захист прав людей має бути для неї пріоритетом, а не обслуговування інтересів тієї чи іншої політичної сили", - наголошує Захаров.

При цьому правозахисник прогнозує, що Людмилі Денісовій буде важко, адже зараз перед омбудсменом стоять головні виклики – захист прав внутрішньо переміщених осіб з Донбасу і Криму та тих, хто залишився на окупованих територіях. Але виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко вказує на те, що нова омбудсмен "в темі" і користується підтримкою незахищених соціальних груп. Також Павліченко вважає Людмилу Денісову амбітною людиною, зокрема зважаючи на те, що довгий час вона жила і працювала в Криму, тому їй буде принципово важливо допомогти тим, хто залишився на півострові та на неконтрольованих урядом територіях Донбасу.

Сама ж Денісова невдовзі після свого призначення заявила, що, як того і вимагає законодавство, написала заяву про призупинення членства в партії "Народний фронт", також український парламент припинив її повноваження народної депутатки. "Я буду вільна від політичних зобов'язань", - запевнила новопризначена омбудсман.