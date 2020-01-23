Експерти підтвердили справжність голосу Труби на записах щодо переслідувань Порошенка – адвокат

Міжнародні експерти підтвердили ідентичність голосу екскерівника ДБР Романа Труби на записах з його кабінету, на яких він обговорює з представниками Офісу президента та іншими посадовцями політичне переслідування п'ятого президента Петра Порошенка.

Про це заявив адвокат Порошенка Ігор Головань під час пресконференції щодо опублікованих результатів журналістського розслідування з аналізу "плівок Труби".

"Вчора журналісти телеканалу "Прямий" опублікували висновок міжнародної компанії, і цей висновок експерта за допомогою найпередовіших методів інструментарію, що використовуються провідними спецслужбами західних країн та експертними установами, стосовно ідентифікації голосів і вивчення аудіо і відео-записів встановив, що на плівках говорить саме Роман Труба.

Використовувались біометричні методики дослідження, при яких не бере участь людина у дослідженні", – сказав адвокат.

Експерти підтвердили справжність голосу Труби на записах щодо переслідувань Порошенка

Він наголосив, що в аудіо-записах посадовці обговорювали можливості організації політичного переслідування проти Порошенка.

"З високою ступеню вірогідності, практично категорично, було зроблено канадським експертом висновок, що в опублікованих відео-кліпах, в яких особи, що були записані, змовлялися щодо політичних переслідувань у притягненні завідомо невинуватих до кримінальної відповідальності і організації переслідування Порошенка і не тільки.

Ми знаємо, що в тих опублікованих кліпах мова йшла і про інші кримінальні провадження, на яких здійснювався незаконний вплив. Там точно встановлено, що звучить голос Романа Труби і це такий категоричний висновок без обмовок, без якихось застережень зробив канадський експерт", – зазначив Головань.

Аналіз, наданий міжнародною експертною службою, був зроблений на основі публічних виступів ексочільника Державного бюро розслідувань і аналіз ідентичності голосів інших імовірних учасників розмови буде зроблено найближчим часом.

"Тепер цей висновок є серйозним доказом того, що ці плівки є автентичними, суспільство в цьому не сумнівалося. Для того щоб ідентифікувати пана Романа Трубу в цих розмовах, використані були ті відкриті записи, наприклад, брифінги. І це відкриває для нас подальші можливості, ми знаємо, що були останні провокації з викликами Петра Порошенка на допит, різні брехливі чутки про те, що він не з’являється. В той час, коли йому навіть належним чином не вручалися повістки про виклики", – сказав він.

Головань нагадав, що Порошенко особисто відвідав ДБР "для того, щоб примусити слідчих ДБР діяти законно і отримати повістки".

"Там багато коментував пан Корецький, який теж імовірно є активним учасником тих розмов , які були опубліковані. Де імовірно йде мова про його участь в організації політичних переслідувань та незаконних дій. А також йде мова про те, що він особисто їздив до офісу президента з доповідями про те, як він виконує незаконні дії. Для нас тепер відкривається можливість, маючи зразки коментарів телеканалам, це відкриває можливість робити відповідну експертизу і ідентифікувати та перевести його статус з імовірного на точно встановлений", – додав адвокат.

Як писав OBOZREVATEL, журналісти "WATCHDOGS.Розслідування" отримали неспростовні докази справжності плівок, опублікованих телеграм-каналом "Трубу прорвало", замовивши експертизу у Канаді.

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