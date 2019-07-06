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Експерт: зі звільненням трьох уповноважених в АМКУ стартувало "розгрібання авгієвих стаєнь"

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Звільнення президентом Володимиром Зеленським трьох держуповноважених Антимонопольного комітету України може означати старт "розгрібання авгієвих стаєнь" у відомстві.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав блогер і експерт з питань енергетики Дмитро Марунич, передають Українські новини.

"5 липня нрезидент дістався до Антимонопольного комітету. Були підписані укази про звільнення відразу трьох держуповноважених АМК – Андрія Вовка, Валерія Полюховича і Агії Загребельської. Всі – в АМК з 2015 року, призначення пов'язують з квотними домовленостями покійної коаліції", – написав він.

Марунич нагадав, що до призначення в АМК Андрій Вовк довгий час працював юристом в структурах Петра Порошенка.

"З 1999 по 2009 роки Андрій Вовк працював на різних посадах в корпорації "Укрпромінвест". З 2012-го – після її ліквідації – директором фірми "Універсальний правовий радник". При цьому він значився членом ревізійної комісії Міжнародного інвестиційного банку, що належав Порошенку", – написав він.

"Протягом роботи в АМК Вовк епізодично займався питаннями транспортної галузі, в т. ч. скандалом навколо компанії "Миколаївбудцентр" – наступника "Полтавабудцентру", заарештованого нещодавно СБУ Араїка Амірханяна", – додав Марунич.

"Валерія Полюховича особисто пам'ятаю як співробітника "Нафтогазу" на початку 2000-х. Він займався в АМК переважно розслідуванням змов на ринку нафтопродуктів", – написав він.

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За словами Марунича, джерела в АМКУ діяльність як Вовка, так і Полюховича пов'язують зі спробами оточення Порошенка і Кононенка впливати на проведення держзакупівель через оскарження відповідних тендерів.

"Не дивлячись на велику активність в соцмережах і сформованому образі активіста, до репутації Загребельської було чимало запитань. Джерела пов'язували її призначення з одіозним соратником Яценюка Сергієм Пашинським. Саме він пролобіював цю кандидатуру на посаду держуповноваженого після нетривалої роботи в.о. голови Державної виконавчої служби", – підкреслив експерт.

Він нагадав, що професійна діяльність Загребельського, як в період роботи в АМКУ, так і до того, супроводжувалася численними скандалами.

"Починаючи від звинувачень в організації заняттями проституцією ще в 2003 році, зв'язках з кримінальними колами (її чоловік був засуджений на 7 років за крадіжку), корупційними скандалами в виконавчій службі; лобіюванням інтересів підконтрольного Пашинського учасника ринку лотерей компанії "МСЛ" і системному впливі на розгляд скарг на державні тендери, яка розслідується правоохоронними органами", – написав він.

"Звичайно, хотілося б побачити, кого президент пропонує призначити на вакантні посади. Очевидно лише, що розгрібання авгієвих стаєнь в Антимонопольному відомстві стартувало", – резюмував Марунич.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в АМКУ створена служба по аналогії з Єврокомісією і департамент розслідувань.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Антимонопольний комітет УкраїниНафтогазвидобування
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