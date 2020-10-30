Експерт відповів, чи може КСУ ініціювати імпічмент Зеленського

Процедура імпічменту президента розпочинається у Верховній Раді України, а Конституційний суд входить в неї на певному етапі.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів експерт з конституційного права Богдан Бондаренко. Тим не менше, наразі підстав для початку процедури імпічменту президента України Володимира Зеленського немає, наголосив він.

"Процедура імпічменту починається в парламенті. Працюють комісії, потім відповідні голосування, потім Верховний суд, Конституційний суд і тому подібне. Але процедура імпічменту для її застосування нереалістична", – зазначив експерт.

Він також пояснив, чому, на його думку, для імпічменту Зеленського немає підстав. "Є сумніви щодо того, що подання законопроєкту президентом є узурпацією влади. Ні, не є. Він подає законопроєкт. Це його право. Те, що законопроєкт ідіотичний, не означає, що президент здійснює злочин. Насправді поки що для цього немає підстав".

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