Експерт відповів, чи може КСУ ініціювати імпічмент Зеленського

Тетяна Гайжевська Політика 20:33, 30.10.2020

Процедура імпічменту президента розпочинається у Верховній Раді України, а Конституційний суд входить в неї на певному етапі.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів експерт з конституційного права Богдан Бондаренко. Тим не менше, наразі підстав для початку процедури імпічменту президента України Володимира Зеленського немає, наголосив він.

"Процедура імпічменту починається в парламенті. Працюють комісії, потім відповідні голосування, потім Верховний суд, Конституційний суд і тому подібне. Але процедура імпічменту для її застосування нереалістична", – зазначив експерт.

Він також пояснив, чому, на його думку, для імпічменту Зеленського немає підстав. "Є сумніви щодо того, що подання законопроєкту президентом є узурпацією влади. Ні, не є. Він подає законопроєкт. Це його право. Те, що законопроєкт ідіотичний, не означає, що президент здійснює злочин. Насправді поки що для цього немає підстав".

Як писав OBOZREVATEL:

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