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Експерт РПР: Гриценко – єдиний, чия економічна програма відповідає пріоритетам Української ради бізнесу

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Експерти Української ради бізнесу та Союзу українських підприємців оцінили економічну програму Анатолія Гриценка "Країна рівних можливостей" як таку, що практично повністю відповідає топ-10 пріоритетам Ради бізнесу.

Про це повідомляє експерт з питань податкової політики Реанімаційного пакету реформ Олег Гетман. "Ми вирішили порівняти програми кандидатів і зробили експертний висновок, що тільки в одного кандидата Гриценка програма практично повністю відповідає топ-10 пріоритетам Ради бізнесу. Розділи, які стосуються фіскальної, фінансової політики та розвитку підприємництва містять завдання, які вирішують значну кількість економічних проблем і створюють сприятливі умови ведення бізнесу в Україні", – зазначив експерт.

Анатолій Гриценко

Анатолій Гриценко

Прес-служба "Громадянської позиції"

Гетман додав, що у програмі Гриценка сформовані вісім ключових проблем економіки, які корелюються з баченням бізнесу. Ці проблеми кандидат планує вирішити через реалізацію законодавчих ініціатив, спрямованих на захист прав приватної власності; розвиток конкуренції; деофшоризацію економіки; боротьбу з контрабандою та порушеннями митних правил; фіскальну політику та політику сприяння розвитку підприємництва.

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"Можна зробити висновок, що планується не закрита модель економіки, а скоріше економічний лібералізм. Програмою не планується підтримка окремих секторів, багато з яких контролюються олігархічними групами, а передбачається створення рівних конкурентних умов для всіх учасників ринку, умов для розвитку і змісту людського капіталу, економічний розвиток, що базується на постіндустріальних засадах", – наголосив експерт РПР.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гриценко у разі перемоги на виборах найбільші зусилля спрямує на боротьбу з корупцією, податковим шахрайством і тиском силовиків на бізнес.

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Особа
Анатолій Гриценко
Тег
Громадянська позиція
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