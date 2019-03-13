Експерт РПР: Гриценко – єдиний, чия економічна програма відповідає пріоритетам Української ради бізнесу

Експерти Української ради бізнесу та Союзу українських підприємців оцінили економічну програму Анатолія Гриценка "Країна рівних можливостей" як таку, що практично повністю відповідає топ-10 пріоритетам Ради бізнесу.

Про це повідомляє експерт з питань податкової політики Реанімаційного пакету реформ Олег Гетман. "Ми вирішили порівняти програми кандидатів і зробили експертний висновок, що тільки в одного кандидата Гриценка програма практично повністю відповідає топ-10 пріоритетам Ради бізнесу. Розділи, які стосуються фіскальної, фінансової політики та розвитку підприємництва містять завдання, які вирішують значну кількість економічних проблем і створюють сприятливі умови ведення бізнесу в Україні", – зазначив експерт.

Анатолій Гриценко Прес-служба "Громадянської позиції"

Гетман додав, що у програмі Гриценка сформовані вісім ключових проблем економіки, які корелюються з баченням бізнесу. Ці проблеми кандидат планує вирішити через реалізацію законодавчих ініціатив, спрямованих на захист прав приватної власності; розвиток конкуренції; деофшоризацію економіки; боротьбу з контрабандою та порушеннями митних правил; фіскальну політику та політику сприяння розвитку підприємництва.

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"Можна зробити висновок, що планується не закрита модель економіки, а скоріше економічний лібералізм. Програмою не планується підтримка окремих секторів, багато з яких контролюються олігархічними групами, а передбачається створення рівних конкурентних умов для всіх учасників ринку, умов для розвитку і змісту людського капіталу, економічний розвиток, що базується на постіндустріальних засадах", – наголосив експерт РПР.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гриценко у разі перемоги на виборах найбільші зусилля спрямує на боротьбу з корупцією, податковим шахрайством і тиском силовиків на бізнес.

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