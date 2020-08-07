Експерт назвав Пальчевського єдиним опозиційним кандидатом в мери Києва

Політолог Петро Олещук в своїй колонці розповів, кого вважає позасистемним кандидатом на посаду міського голови в столиці.

"Схоже, лідери українських політичних сил подивилися на рейтинги і вирішили не включатися у цей процес. Тому скидається на те, що серйозних кандидатів лишається лише три: Кличко, Верещук та Пальчевський. При цьому, два з них представляють владу: міську та загальнонаціональну, а Пальчевський, відповідно, опозицію", - пише він.

Крім того, політичний експерт пояснив на чому основні кандидати будуватимуть свою кампанію.

"Кличко, очевидно, спиратиметься на наявні у нього ресурси, та проводитиме кампанію як "господарник", відкриваючи мости та дороги. Верещук буде апелювати до особистого рейтингу президента Зеленського. Пальчевський же спробує відродити ідею оновлення та перезавантаження влади. Тепер – на рівні столиці", - вважає Петро Олещук.

Нагадаємо, вибори мера Києва відбудуться 25 жовтня. Підприємець і громадський діяч Андрій Пальчевський на початку липня заснував партію "Перемога Пальчевського". Проте, висунення в мери Києва він ще не підтвердив.