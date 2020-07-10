Екснардепу від "Опоблоку" влаштували "іспит з мови" у КСУ: з'явилося відео
Судді КСУ влаштували іспит Долженкову.
У мережі з'явилася відеодобірка яскравої суперечки суддів Конституційного суду України із колишнім народним депутатом від "Опозиційного блоку" Олександром Долженковим.
Гаряча дискусія спалахнула під час розгляду конституційності закону про українську мову за поданням 51 нардепа, серед яких був і Долженков. Нарізку опублікував "5 канал" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
На кадрах видно, як судді буквально влаштували колишньому парламентарю "іспит" з мови та на знання українського законодавства. Зокрема, вони спіймали Долженкова на цитуванні вигаданих статей Основного закону держави, а також на використанні тез російської пропаганди.
Той, зі свого боку, скаржився на утиски російської мови в Україні. Однак за межами зали засідань із журналістами політик принципово почав спілкуватися російською мовою, стверджуючи, що йому так зручно. На зауваження про те, що в публічному просторі він повинен використовувати державну мову, Долженков не зважав.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
7 липня, у перший день відкритого засідання у справі щодо закону про мову суддя КСУ Ігор Сліденко запідозрив Долженкова в цитуванні воєнної доктрини президента Росії Володимира Путіна. Його обурило формулювання "російськомовне населення" України.
На другий день, 9 липня, Долженков відзначився проханням до суду долучити до справи звернення нібито жителів двох сіл Ізюмського району Харківщини Стара та Нова Некрасівка.
За його словами, вони зажадали повернути у школи вивчення російської мови. Втім виявилося, що таких сіл на Харківщині не існує.
Згодом екснардеп виправив свою помилку, пояснивши, що говорив про Ізмаїльський район Одеської області.