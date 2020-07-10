Екснардепу від "Опоблоку" влаштували "іспит з мови" у КСУ: з'явилося відео

У мережі з'явилася відеодобірка яскравої суперечки суддів Конституційного суду України із колишнім народним депутатом від "Опозиційного блоку" Олександром Долженковим.

Гаряча дискусія спалахнула під час розгляду конституційності закону про українську мову за поданням 51 нардепа, серед яких був і Долженков. Нарізку опублікував "5 канал" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На кадрах видно, як судді буквально влаштували колишньому парламентарю "іспит" з мови та на знання українського законодавства. Зокрема, вони спіймали Долженкова на цитуванні вигаданих статей Основного закону держави, а також на використанні тез російської пропаганди.

Той, зі свого боку, скаржився на утиски російської мови в Україні. Однак за межами зали засідань із журналістами політик принципово почав спілкуватися російською мовою, стверджуючи, що йому так зручно. На зауваження про те, що в публічному просторі він повинен використовувати державну мову, Долженков не зважав.

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