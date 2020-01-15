Екснардепа оголосили у розшук: у чому звинувачують

Колишнього народного депутата Дениса Дзензерського оголосили у розшук за запитом Національного антикорупційного бюро України.

Інформація з'явилася у переліку розшукуваних осіб на сайті Міністерства внутрішніх справ. Його підозрюють у недекларуванні 4,7 мільярдів гривень фінансових зобов'язань

Ексдепутата вказали як особу, яка "переховується від органів досудового розслідування".

Дениса Дзензерського оголосили у розшук Денис Дзензерський/Facebook

Зазначається, що Дзензерський зник із поля зору правоохоронних органів 5 грудня 2019 року. Його звинувачують за ч. 1 ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації). Також повідомляється, що запобіжний захід до Дзензерського не застосовувався.

Міністерство внутрішніх справ Дзензерський у переліку осіб, які переховуються від органів влади

Нагадаємо, Дзензерський обіймав посаду заступника голови комітету Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності. До Ради пройшов під №24 списку партії "Народний фронт", яку очолює експрем'єр Арсеній Яценюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у грудні 2018 року стало відомо, що Дзензерський не вніс до декларації інформацію про зобов'язання щодо доручення за кредитами, загальна заборгованість з яких складає понад 280 мільйонів доларів.

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