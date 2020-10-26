Екснардеп Дубневич заявив про перемогу на виборах глави ОТГ на Львівщині
Колишній народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Богдан Дубневич заявив про перемогу на виборах глави Солонківської об'єднаної територіальної громади Львівської області.
Як написав Дубневич у Facebook, він вдячний усім селам ОТГ "за довіру, підтримку і спільну перемогу".
За даними Zaxid.Net, екснардеп перемагає із суттєвим відривом від опонентів, набравши 51,3% голосів.
Чинний голова Солонківської ОТГ 60-річний Віталій Ткачук отримав близько 29%. Кандидатка від партії "Голос" 30-річна Надія Баволяк посіла третю сходинку з результатом 19%.
У Солонківську ОТГ з річним бюджетом близько 200 млн грн входять понад 20 сіл, зокрема, село Зубра, де проживають брати Богдан і Ярослав Дубневичі. Офіційно громада налічує понад 14,5 тис. мешканців.
Дотепер Солонку понад 34 роки очолював Ткачук.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні 2019 року правоохоронці прийшли з обшуком до будинку Богдана Дубневича.
Слідство вважало, що Дубневич зі своїм братом Ярославом причетні до злочину, коли протягом 2013-2018 років легалізували понад 2 млрд грн доходів, отриманих злочинним шляхом. Попередня правова кваліфікація – ст. 209, 212 і 366-1 КК України.
У листопаді суд обрав для нардепа з групи "За майбутнє" Ярослава Дубневича запобіжний захід у вигляді застави в 100 млн грн.