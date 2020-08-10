Ексміністра Злочевського оголосили в розшук

НАБУ та САП оголосили в розшук колишнього міністра екології та природних ресурсів Миколу Злочевського, якому раніше повідомили про підозру в організації надання хабаря керівникам антикорупційних органів.

Про це стало відомо з даних, які оприлюднені в розшукових обліках Міністерства внутрішніх справ України. Так, повідомляється, що офіційно ексміністр зник 1 лютого 2018 року.

Нагадаємо, Ільяшенко намагався дати рекордного хабаря в розмірі 6 млн доларів керівнику САП Назару Холодницькому та директору НАБУ Артему Ситнику за закриття кримінального провадження стосовно найбільшої газодобувної приватної компанії України Burisma, якою володів Микола Злочевський. Крім нього серед затриманих був директор із правових питань Burisma Андрій Кіча.

Миколу Злочевського оголосили в розшук wanted.mvs.gov.ua

Зауважимо, що у тексті підозри Злочевському, яка опинилася в розпорядженні OBOZREVATEL, є інформація, що свідчить про корупційність компанії Burisma. Це повинно привернути особливу увагу до ексміністра та його "подвигів" у складі злочинної організації, яка займалася легалізацією та відмиванням колосальних коштів

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