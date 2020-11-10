Ексміністр оборони України розповів, для чого Росії потрібен Крим

Колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк вважає, що анексований Крим потрібен Росії, щоб панувати в Чорноморському регіоні і далеко за його межами.

Як повідомляють "Крим.Реаліі" про це він заявив під час обговорення українськими та американськими політиками, дипломатами і військовими аналітиками мілітаризації півострова і ситуації в Чорноморському регіоні.

"Росія намагається домінувати в регіоні. Ми чітко бачимо ситуацію в Білорусі, ситуацію в Грузії, бачимо ситуацію в Чорному морі, де Росія використовує Крим як платформу для експансії в Атлантиці і на Близькому Сході – і до сих пір досить успішно", – вказав Загороднюк .

За його словами, Росія збільшує флот і нарощує збройні сили всередині Криму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова заявила, що ключовою загрозою для Чорноморського регіону є мілітаризація Росією Криму.