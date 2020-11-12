Екскомандувач ВМС України назвав умову деокупації Криму

Звільнення Криму від тимчасової російської окупації стане можливим тоді, коли дії України та всіх її партнерів будуть злагодженими і рішучими.

Про це заявив колишній командувач ВМС України Ігор Воронченко на Львівському безпековому форумі, пише "Цензор.НЕТ". Адмірал вважає, що наша країна досі не напрацювала чітку стратегію щодо повернення півострова.

"За шість з половиною років так і не створили її. Але я впевнений, що буде проведено аналіз для виявлення слабких сторін Російської Федерації. Без Криму "володаря в Кремлі" вже не буде. Без Криму не буде небезпеки (дій Росії. – Ред .) в Сирії, Північній Африці та на Близькому Сході", – зазначив Воронченко.

Крім того, він акцентував увагу на тому, що всі друзі України повинні відмовитися від розбіжностей у думках і притримуватися єдиної позиції щодо країни-агресора.

"То знімаємо санкції, то не знімаємо, то будуємо другий "Північний потік", то не будуємо". Росію повинні визнати агресором", – переконаний екскомандувач ВМС.

Також Воронченко пояснив, чим Крим насправді є для Росії. За його словами, півострів допомагає окупантам розширювати свій вплив в регіонах Чорного та Середземноморського морів.

"У них амбітні плани. Слава Богу, що в ці плани втрутилася пандемія і ресурсне забезпечення у них було на 49%. Але настане час, коли будуть побудовані чотири корвети, чотири МРК і шість патрульних катерів", – попередив Воронченко.

Він пояснив, що патрульні катери дозволять забезпечити Росії свою економічну зону в регіоні. Що стосується корветів, то вони виконуватимуть функцію своєрідного "сирійського експресу". Тим часом, ракетні кораблі необхідні агресорам для можливості завдати удару в будь-якій точці зазначених регіонів.

Підсумовуючи, Воронченко зробив висновок, що все перераховане підтверджує, що Росія намагається продовжити повзучу окупацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше представник президента в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич заявив, що питання водопостачання анексованого Росією Криму для українського уряду є чи не єдиним важелем тиску на країну-агресора в питанні деокупації цієї території.