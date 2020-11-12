Екскомандувач ВМС України назвав умову деокупації Криму
Адмірал закликав Україну напрацювати стратегію
Він дорікнув партнерам країни неузгодженістю позицій
Також Вороненко назвав причину, через яку потрібно якомога швидше об'єднати зусилля щодо тиску на РФ
Звільнення Криму від тимчасової російської окупації стане можливим тоді, коли дії України та всіх її партнерів будуть злагодженими і рішучими.
Про це заявив колишній командувач ВМС України Ігор Воронченко на Львівському безпековому форумі, пише "Цензор.НЕТ". Адмірал вважає, що наша країна досі не напрацювала чітку стратегію щодо повернення півострова.
"За шість з половиною років так і не створили її. Але я впевнений, що буде проведено аналіз для виявлення слабких сторін Російської Федерації. Без Криму "володаря в Кремлі" вже не буде. Без Криму не буде небезпеки (дій Росії. – Ред .) в Сирії, Північній Африці та на Близькому Сході", – зазначив Воронченко.
Крім того, він акцентував увагу на тому, що всі друзі України повинні відмовитися від розбіжностей у думках і притримуватися єдиної позиції щодо країни-агресора.
"То знімаємо санкції, то не знімаємо, то будуємо другий "Північний потік", то не будуємо". Росію повинні визнати агресором", – переконаний екскомандувач ВМС.
Також Воронченко пояснив, чим Крим насправді є для Росії. За його словами, півострів допомагає окупантам розширювати свій вплив в регіонах Чорного та Середземноморського морів.
"У них амбітні плани. Слава Богу, що в ці плани втрутилася пандемія і ресурсне забезпечення у них було на 49%. Але настане час, коли будуть побудовані чотири корвети, чотири МРК і шість патрульних катерів", – попередив Воронченко.
Він пояснив, що патрульні катери дозволять забезпечити Росії свою економічну зону в регіоні. Що стосується корветів, то вони виконуватимуть функцію своєрідного "сирійського експресу". Тим часом, ракетні кораблі необхідні агресорам для можливості завдати удару в будь-якій точці зазначених регіонів.
Підсумовуючи, Воронченко зробив висновок, що все перераховане підтверджує, що Росія намагається продовжити повзучу окупацію.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше представник президента в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич заявив, що питання водопостачання анексованого Росією Криму для українського уряду є чи не єдиним важелем тиску на країну-агресора в питанні деокупації цієї території.